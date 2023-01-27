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Вчера, 10:32

Студенты Башкирии получат по 1 млн рублей на запуск бизнеса

Фонд содействия инновациям открыл приём заявок на участие в конкурсе «Студенческий стартап». Он проводится для студентов и аспирантов, чьи проекты разработаны на основе собственных научно-технических и научно-технологических исследований и имеют потенциал коммерциализации.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в 2023 году 1 млн рублей на реализацию своих разработок получат 1,5 тысячи российских студентов.

«Обеспечение технологического суверенитета и экономической безопасности страны – приоритетные цели, поставленные президентом России Владимиром Путиным. Конкурс “Студенческий стартап” стал одним из инструментов для их решения. В планах – усиление поддержки молодёжи: в 2024 году гранты уже смогут получить 2 тысячи учащихся, к концу 2030 года – до 30 тысяч», – отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. 

Студенты и аспиранты могут отправить свои проекты по семи тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии.

Победители конкурса получат 1 млн руб. на запуск бизнеса. Они должны будут зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и создать сайт стартапа. Приём заявок продлится до 3 апреля 2022 года.

«По итогам первой и второй очереди конкурса 59 студентов Башкирии уже получили гранты на запуск бизнеса. Наш регион вошел в тройку лидеров по количеству поданных заявок. В этом году ожидаем новые перспективные инновационные проекты с высоким потенциалом коммерциализации», - прокомментировал директор Центра содействия инновациям в РБ Руслан Шаймухаметов.

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