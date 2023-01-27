Минторг сообщил места проведения мясных ярмарок в Башкирии с 27 по 29 января

С 27 по 29 января сельскохозяйственные ярмарки состоятся в 29 городах и районах Башкирии, сообщили в пресс-службе министерства торговли и услуг региона.

В общей сложности ярмарочная торговля развернется на 37 площадках. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга Башкирии по ссылке.

Традиционно на таких ярмарках можно приобрести свежее мясо, мясную продукцию, овощи и продукты питания напрямую от башкирских производителей по ценам ниже рыночных.

Как сообщал ранее «Башинформ», в эти выходные сельскохозяйственные ярмарки пройдут и в Уфе.

Так, в субботу ярмарочная торговля развернется на участке автодороги по улице Правды — от Таллинской до Ухтомского, на площадках по улице Рабкоров возле домов № 3, 5, 7 и 20, а также на площади перед Дворцом спорта.

В воскресенье ярмарки продолжат свою работу, за исключением торговой площадки на улице Рабкоров возле домов № 3, 5, 7.