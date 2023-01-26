В выходные жителей Уфы ждут на сельхозярмарках

В Уфе 28 и 29 января состоятся очередные сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в пресс-службе столичной администрации.

Традиционно уфимцы смогут приобрести на ярмарках свежее мясо, мясную продукцию, овощи и продукты питания напрямую от башкирских производителей.

Так, в субботу ярмарочная торговля развернется на участке автодороги по улице Правды — от Таллинской до Ухтомского, на площадках по улице Рабкоров возле домов № 3, 5, 7 и 20, а также на площади перед Дворцом спорта.

В воскресенье ярмарки продолжат свою работу, за исключением торговой площадки на улице Рабкоров возле домов № 3, 5, 7.

Время работы ярмарок — с 9 до 16 часов.

Как сообщал ранее «Башинформ», помимо Уфы сельскохозяйственные ярмарки организуют сейчас также и во многих других городах и районах Башкирии.