В Уфе проходят комиссионные осмотры снегоуборочной техники

В Уфе в рамках подготовки к зимнему периоду проводят комиссионные смотры специализированной снегоуборочной техники жилищных организаций по линии УЖХ районных администраций.
По информации пресс-службы столичной мэрии, этой технике предстоит расчищать зимой придомовые территории многоквартирных домов и междворовые проезды.
31 октября проверки провели в Демском, Кировском и Ленинском районах. На 1 и 2 ноября проверки запланированы в Советском, Октябрьском, Орджоникидзевском и Калининском районах, а также в УЖХ Сипайлово.