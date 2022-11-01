Новости Башкортостана и Уфы
60.48
+0.09
62.88
+0.09
83.91
-1.43
-9 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Экономика
1 Ноября , 08:58

Уфимцам рассказали, как сформированы начисления за отопление в октябре

Уфимцам рассказали, как сформированы начисления за отопление в октябре. По информации ресурсоснабжающей организации — компании «БашРТС», на сегодняшний день формирование начислений за тепло и горячую воду по итогам октября 2022 года завершено.

Сумма за отопление формируется в зависимости от наличия общедомового прибора учёта тепловой энергии (ОДПУ ТЭ). В домах, не оборудованных общедомовым прибором учёта тепловой энергии, плата за отопление начисляется по нормативу потребления, установленному госкомитетом РБ по тарифам в течение восьми месяцев — с сентября по апрель.

«В тех домах, где ОДПУ ТЭ есть, плата формируется за фактически потреблённое тепло в расчётный период и будет зависеть от температуры наружного воздуха — чем холоднее на улице, тем больше тепловой энергии потребляет дом для поддержания комфортной температуры», — пояснили в компании.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2022 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика