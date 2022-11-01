Уфимцам рассказали, как сформированы начисления за отопление в октябре. По информации ресурсоснабжающей организации — компании «БашРТС», на сегодняшний день формирование начислений за тепло и горячую воду по итогам октября 2022 года завершено.

Сумма за отопление формируется в зависимости от наличия общедомового прибора учёта тепловой энергии (ОДПУ ТЭ). В домах, не оборудованных общедомовым прибором учёта тепловой энергии, плата за отопление начисляется по нормативу потребления, установленному госкомитетом РБ по тарифам в течение восьми месяцев — с сентября по апрель.

«В тех домах, где ОДПУ ТЭ есть, плата формируется за фактически потреблённое тепло в расчётный период и будет зависеть от температуры наружного воздуха — чем холоднее на улице, тем больше тепловой энергии потребляет дом для поддержания комфортной температуры», — пояснили в компании.