В Уфе активные жители многоквартирных домов получили от 200 до 350 тысяч рублей

В Уфе подвели итоги конкурса «Лучший совет многоквартирного дома». В этом году в конкурсе принял участие 51 совет МКД, из них восемь стали участниками городского этапа конкурса. При этом от Октябрьского района Уфы было представлено два – совет МКД из Сипайлово и нагорной части района.

Ежегодно престиж конкурса растет, уровень подготовки конкурсантов становится выше, увеличивается призовой фонд. Всего за время проведения конкурса в нем приняли участие более 200 советов МКД.

При определении победителей конкурсной комиссией всесторонне обследованы многоквартирные дома и оценен вклад совета в содержание мест общего пользования: состояние узлов учета, подвальных помещений, кровли, контейнерных площадок, наличие справочной информации для жителей, детских и спортивных площадок, зон отдыха и парковок. Особое внимание уделялось оценке взаимодействия с жильцами, участию в социально значимых проектах, общегородских субботниках, а также организации и проведению дворовых мероприятий.

Так, победителем конкурса в 2022 году признан совет многоквартирного дома № 6/1 по ул. Парковой Октябрьского района. Второе место занял совет дома № 12 по ул. А. Мирзагитова Ленинского района. Третье место досталось совету дома № 134 по ул. Достоевского Кировского района.

Победители конкурса стали обладателями призового фонда в размере: за первое место - 350 тысяч рублей, за второе – 300 тысяч рублей и за третье место - 200 тысяч рублей.

Остальные пять участников признаны победителями по номинациям: «Лучший председатель Совета МКД Уфы», «Связь поколений», «Мой дом – моя гордость», «Благоустроенный двор», «Герой двора».