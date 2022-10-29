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29 Октября , 10:05

В Уфе выявлены серьезные проблемы с технической готовностью снегоуборочной техники

администрация Уфы
Фото:администрация Уфы

С 24 по 26 октября профильные специалисты администрации Уфы, инспекторы Гостехнадзора и ГИБДД оценили состояние специальной техники, которая будет задействована в зимние месяцы на столичных улицах и дворах. Общий коэффициент технической готовности по 462 единицам машин – 83. Он мог быть выше, если бы не неудовлетворительные цифры Калининского района и «Горзеленхоза».

«Это сигнал на безаварийный отказ в ходе содержания в зимний период. То есть это самая низкая готовность техники к зимней эксплуатации. Соответственно, это простой, это невыход на линию, это риски невыполнения задачи. У «Горзеленхоза» – особо непонятно, низкий показатель – 42. Проанализируйте ситуацию и начинайте устранять все замечания, которые выявлены в ходе проверки», – резюмировал вице-мэр Уфы Сергей Кожевников.

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