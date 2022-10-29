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29 Октября , 12:37

В Уфе без воды останутся свыше 1,7 тысячи жилых домов и 7 соцобъектов

соцсети
Фото:соцсети

Руководитель управления гражданской защиты Уфы Рафаэль Ахметов проинформировал о подготовке к плановому отключению холодной и горячей воды в Ленинском районе. Работа сетей будет остановлена почти на сутки: с 11.00 1 ноября до 10.00 2 ноября. Под отключение попадает уфимский микрорайон Нижегородка: 22 многоквартирных дома, 1788 домов частного сектора, 7 социально значимых объектов. Рафаэль Ахметов рассказал о том, какие превентивные меры приняты для минимизации последствий.

«Смонтирован участок трубопровода, необходимый для переврезки (195,5 м), на выполнении работ будет задействовано 6 бригад, 18 человек, 13 единиц техники, определены 10 мест раздачи технической воды и 57 точек вывода воды на нижних этажах. Оповещаются жители и организации Ленинского района, определяется список одиноких маломобильных и пожилых граждан, нуждающихся в оказании помощи по подвозу воды до дома», – сообщил Рафаэль Ахметов.

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