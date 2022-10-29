На следующей неделе после комплексной реконструкции откроется крупный уфимский парк

Парк «Демский» в Уфе готовится к официальному открытию, которое запланировано на 3 ноября. Напомним, что в самом начале Институтом развития городов Башкортостана совместно с администрациями Уфы и Демского района были проведены исследование парка, онлайн-опросы, организован проектный семинар с жителями и встреча архитекторов с горожанами. После всех необходимых процедур в начале мая 2022 года подрядчики приступили к реконструкции.

За это время строителями проведен широкий спектр работ по прокладке новых инженерных сетей, зонированию территории и строительству пешеходных дорожек. Так, центральную часть парка украсила новая сцена, а с юго-западной стороны (с улицы Правды) разместилось молодежное пространство – скейт-парк и различные современные малые архитектурные формы. Тихая зона для прогулок расположилась со стороны перекрестка улиц Правды и Ухтомского. По задумке архитекторов, отсюда берет начало и центральная аллея.

Также в обновленном парке появилась современная детская игровая площадка с безопасным покрытием, качелями и другим оборудованием. Для удобства абсолютно всех посетителей организована безбарьерная среда, установлены современное освещение, скамейки, урны, арт-объекты и видеонаблюдение.

Зеленая зона парка сохранилась. При этом деревья прошли тщательную оценку и санитарную очистку, что позволило использовать территорию парка эффективнее. На месте больных деревьев высадили другие саженцы и многолетние цветы.

Кроме того, здесь подготовлены места под торговые павильоны для кафе, проката и других сервисов, организована отдельная зона и под аттракционы. Ведутся переговоры с предпринимателями и инвесторами столицы, которые готовы предложить интересные идеи по размещению аттракционов и нестационарных торговых объектов.

Ратмир Мавлиев отметил, что остался доволен увиденным, и поблагодарил всех причастных к обновлению зоны отдыха.

Реконструкция и благоустройство парка приурочены к 450-летнему юбилею Уфы и 80-летию Демского района, который также приходится на 2024 год. Однако результаты жители города смогут увидеть уже совсем скоро.