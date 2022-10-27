Благовещенский завод ОМК стал участником Всероссийского акселератора по промышленному туризму

Благовещенский завод Объединенной металлургической компании (Республика Башкортостан) прошел отбор Всероссийского акселератора по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность», организованного Агентством стратегических инициатив и РАНХиГС при поддержке Министерства промышленности и торговли России. Предприятие участвовало в конкурсе в составе команды Республики Башкортостан.

Специалисты благовещенского завода ОМК пройдут обучение у лучших экспертов отрасли и получат рекомендации по развитию промтуризма на предприятии. Победители конкурса включены в федеральную программу продвижения на внутреннем и международном рынках.

На заводе разработаны два туристических маршрута. Гости могут увидеть полный цикл производства арматурной продукции и посетить линии сборки и окраски трубопроводной арматуры. В планах предприятия – масштабный проект модернизации корпоративного музея с внедрением мультимедийных и интерактивных технологий. Ежегодно на предприятии бывают около 1 000 туристов.