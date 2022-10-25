ВТБ: россияне оплачивают безналично 80% покупок

В целом за 2022 год общий розничный оборот товаров, услуг и общепита в России прогнозируется на уровне 57 трлн рублей. Из них 77% россияне оплатят безналично – пластиковыми, цифровыми и токенизированными картами. Доля наличной оплаты снизится за год на 8 п.п. – до 20%. Еще 3% платежей будет проходить через СБП с помощью QR-кода.

По оценкам банка, банковские карты использует для офлайн-покупок от 72% до 87% клиентов (в зависимости от уровня дохода пользователя). Почти три четверти держателей карт также оплачивают ими услуги мобильной связи и ЖКХ, а 71% расплачивается картой в интернет-магазинах.

Периодически снимают наличные 68% пользователей банковских карт (в том числе три четверти состоятельных клиентов), а 60% также вносят деньги на карту. Оплачивают картой ежемесячные подписки лишь 28% владельцев карт.