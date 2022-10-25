ВТБ: россияне оплачивают безналично 80% покупок

В целом за 2022 год общий розничный оборот товаров, услуг и общепита в России прогнозируется на уровне 57 трлн рублей. Из них 77% россияне оплатят безналично – пластиковыми, цифровыми и токенизированными картами. Доля наличной оплаты снизится за год на 8 п.п. – до 20%. Еще 3% платежей будет проходить через СБП с помощью QR-кода.
По оценкам банка, банковские карты использует для офлайн-покупок от 72% до 87% клиентов (в зависимости от уровня дохода пользователя). Почти три четверти держателей карт также оплачивают ими услуги мобильной связи и ЖКХ, а 71% расплачивается картой в интернет-магазинах.
Периодически снимают наличные 68% пользователей банковских карт (в том числе три четверти состоятельных клиентов), а 60% также вносят деньги на карту. Оплачивают картой ежемесячные подписки лишь 28% владельцев карт.
ВТБ в 2022 году фиксирует существенный прирост спроса на карты банка. За 9 месяцев этого года банк выдал их на четверть больше, чем год назад. При этом в январе-сентябре клиенты ВТБ оформили свыше 3 млн цифровых карт, что в 4,4 раза превышает уровень прошлого года. Драйвером выступил спрос на карты платежной системы «Мир».
Pay-оборот по токенизированным картам «Мир» ВТБ вырос в 5 раз год к году: их владельцы за 9 месяцев оплатили смартфонами покупки на сумму почти 70 млрд рублей. Общий Pay-оборот по цифровым картам банка за три квартала вырос на треть к прошлому году.