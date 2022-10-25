В билайн действует акция 3 в 1: Xiaomi, услуги связи и аксессуары по цене смартфона

В акции участвуют смартфоны моделей Redmi разных комплектаций. Список участвующих в акции смартфонов уже выложен в интернет-магазине билайна — beeline.ru/shop/catalog/actions/xiaomi-s-dvoinoi-vygodoi-ot-bilaina/

Одним из самых интересных предложений является Redmi Note 11 – это младшая модель обновленной 11-й серии самой популярной линейки смартфонов от Xiaomi.

Его главные преимущества:

AMOLED-экран 6,43 дюйма яркостью 700 нит и с частотой обновления 90 Гц

Батарея 5000 мАч и быстрая зарядка 33 Вт

Основной фотомодуль на 50 МП

Дизайн с матовой задней крышкой

Чипсет Snapdragon 680 (техпроцесс 6 нм)

Два динамика

NFC, ИК-порт, слот для microSD

Воспользоваться акцией «Xiaomi 3 в 1» в интернет-магазине и салонах связи билайна можно вплоть до 13 ноября 2022 года.

Подробные условия акции можно узнать по ссылке.

Реклама. beeline.ru LatgBuYhv

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends