Экономика
25 Октября 2022, 18:00

В билайн действует акция 3 в 1: Xiaomi, услуги связи и аксессуары по цене смартфона

билайн запустил предложение 3 в 1: Xiaomi, услуги связи и аксессуары по цене смартфона. Абоненты смогут приобрести современные и модные устройства компании Xiaomi вместе с аксессуарами и услугами связи со скидкой. Акция проводится в интернет-магазине или салонах связи билайна.

Партнерский материал

В акции участвуют смартфоны моделей Redmi разных комплектаций. Список участвующих в акции смартфонов уже выложен в интернет-магазине билайна — beeline.ru/shop/catalog/actions/xiaomi-s-dvoinoi-vygodoi-ot-bilaina/

Одним из самых интересных предложений является Redmi Note 11 – это младшая модель обновленной 11-й серии самой популярной линейки смартфонов от Xiaomi.

Его главные преимущества:

  • AMOLED-экран 6,43 дюйма яркостью 700 нит и с частотой обновления 90 Гц
  • Батарея 5000 мАч и быстрая зарядка 33 Вт
  • Основной фотомодуль на 50 МП
  • Дизайн с матовой задней крышкой
  • Чипсет Snapdragon 680 (техпроцесс 6 нм)
  • Два динамика
  • NFC, ИК-порт, слот для microSD

Воспользоваться акцией «Xiaomi 3 в 1» в интернет-магазине и салонах связи билайна можно вплоть до 13 ноября 2022 года. 

Подробные условия акции можно узнать по ссылке.

Реклама. beeline.ru LatgBuYhv

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

