В Башкирии открылся проектный офис цифровой трансформации бизнеса

В Уфе на улице Кирова, 105 официально открылся первый в Башкирии проектный офис цифровой трансформации бизнеса.

Новая структура создана при поддержке Министерства цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан при участии провайдера цифровых услуг и решений ПАО «Ростелеком», разработчика и интегратора программного обеспечения ООО «Лексема» и Ассоциации образовательных организаций «Электронное образование РБ» в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2021 году.

«Уникальность проекта в том, что на площадке цифрового офиса объединены интересы государства и бизнеса для достижения общего результата – реального роста экономики и создания эффективных производств», — подчеркнул замминистра цифрового развития госуправления РБ Расул Таипов.

Специалисты проектного офиса комплексно помогают предприятиям в разработке и внедрении программных ИТ-решений. Эксперты уже сформировали программы цифровой трансформации для предприятий агропромышленного комплекса. Для производственных организаций разработали модель цифрового двойника компании, которая позволяет оптимизировать бизнес-процессы, повысить производительность и другие экономические показатели.

«Есть несколько составляющих успеха для любого проекта цифровой трансформации. Прежде всего, это надежный скоростной интернет-канал. “Ростелеком” провел масштабную модернизацию сетей в Башкортостане и готов предоставить инфраструктуру связи на всей территории республики. Второе – хранение данных, собираемых цифровыми системами. Здесь в помощь заказчикам наши ЦОДы и виртуальные хранилища. И третий, особенно важный в текущих условиях компонент - это безопасность данных, которую обеспечивают наши сервисы киберзащиты», — рассказал на церемонии открытия генеральный директор ПАО «Башинформсвязь» группы компаний «Ростелеком» Сергей Нищев.

Эксперты проектного офиса занимаются также привлечением финансирования проектов предприятий, в том числе от фондов и государственных институтов развития. Среди них — Российский фонд развития ИТ, «Сколково», Фонд содействия инновациям и Фонд развития промышленности.

Среди успешных кейсов офиса — проекты цифровизации ООО «АП имени Калинина» Стерлитамакского района, «Рассвет» Дуванского района, «А7 Агро-РБ» Зианчуринского района и «Восход-СТ» Гафурийского района, получившие грантовую поддержку. Общая стоимость проектов комплексной цифровой трансформации этих предприятий составила 412 млн рублей. Из них 328 млн рублей — средства фонда «Сколково», выделяемые в рамках национальной программы «Цифровая экономика».