Завершена закачка в Канчуринско-Мусинский комплекс подземного хранения газа

Завершена закачка голубого топлива в Канчуринско-Мусинский комплекс подземного хранения газа в объеме более 2,5 млрд кубометров. Таким образом, достигнут плановый оперативный резерв хранилища в 4,73 млрд. Это позволяет в сжатые сроки увеличивать подачу газа потребителям при резком росте спроса в периоды значительных похолоданий и является гарантом уверенного прохождения пиковых нагрузок.

Вместе с тем в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. выполнены основные запланированные мероприятия, обеспечивающие надежную и безопасную работу газотранспортной системы. В частности, комплексы профилактических и ремонтных работ, диагностика оборудования. Отремонтирован участок магистрального газопровода Магнитогорск – Ишимбай, произведен капитальный ремонт газоперекачивающих агрегатов и газораспределительных станций. На финишной прямой – реконструкция компрессорных станций КС-17 «Поляна» и КС-19 «Шаран» с вводом в эксплуатацию двух газоперекачивающих агрегатов с двигателями АЛ-31СТ уфимского производства.

Еще одним шагом к повышению энергоэффективности производственных процессов стал комплексный ремонт стационарных агрегатов на компрессорной станции «Кармаскалы», которая является ключевым звеном в системе питания региональных газопроводов и бесперебойной закачки голубого топлива в Канчуринско-Мусинский комплекс подземного хранения газа. Надежность и созданный запас мощности газотранспортной системы являются основой для успешного прохождения осенне-зимнего периода.