ВТБ в Республике Башкортостан увеличил выдачи автокредитов в августе в 1,5 раза

Российский рынок автокредитования демонстрирует уверенный рост пять месяцев подряд. В августе продажи в этом сегменте увеличились на 30% и превысили 72 млрд рублей. Всего по итогам восьми месяцев года, по оценке ВТБ, выдачи автокредитов в России составили почти 437 млрд рублей.

В целом по России в ВТБ за январь-август автолюбители провели свыше 31 тысячи сделок примерно на 40 млрд рублей. В августе клиенты оформили в банке порядка 6,1 тысячи кредитов объемом более 7,1 млрд рублей, что на 20% выше результата июля. Лидерами по объему выданных кредитов традиционно стали Московский регион (более 1,2 млрд рублей кредитных средств), Санкт-Петербург с Ленобластью (705 млн) и Республика Татарстан (420 млн).

На фоне реализации госпрограммы в августе резко выросла доля новых машин в продажах - в ВТБ она увеличилась сразу на 13 пп к предыдущему месяцу. В результате более половины выдач (54%) автокредитов в последний летний месяц пришлось на новые транспортные средства.

Всего на покупку таких машин в августе ВТБ выдал более 4,1 млрд рублей, из них более 1 млрд рублей клиенты получили на льготных условиях. Всего с момента запуска госпрограммы более 2 тысяч клиентов приобрели автомобиль со скидкой, общий объем сделок в банке превысил 1,3 млрд рублей.

Наибольшей популярностью у клиентов пользуется Lada – ее доля в выдачах по итогам августа превысила 40%, увеличившись к июлю в два раза.

Средний размер кредита составил примерно 1,2 млн рублей, незначительно снизившись по сравнению с предыдущим месяцем.