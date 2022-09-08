Новости Башкортостана и Уфы
Экономика
8 Сентября 2022, 16:22

ВТБ в Республике Башкортостан увеличил выдачи автокредитов в августе в 1,5 раза

Партнерский материал

ВТБ в Республике Башкортостан в последний месяц лета оформил более 200 автокредитов на 193,7 млн рублей. Это почти в 1,5 раза больше, чем месяцем ранее. Всего за январь - август текущего года банк предоставил жителям региона более тысячи займов на покупку автомобилей на общую сумму более 1 млрд рублей.

Российский рынок автокредитования демонстрирует уверенный рост пять месяцев подряд. В августе продажи в этом сегменте увеличились на 30% и превысили 72 млрд рублей. Всего по итогам восьми месяцев года, по оценке ВТБ, выдачи автокредитов в России составили почти 437 млрд рублей.

В целом по России в ВТБ за январь-август автолюбители провели свыше 31 тысячи сделок примерно на 40 млрд рублей. В августе клиенты оформили в банке порядка 6,1 тысячи кредитов объемом более 7,1 млрд рублей, что на 20% выше результата июля. Лидерами по объему выданных кредитов традиционно стали Московский регион (более 1,2 млрд рублей кредитных средств), Санкт-Петербург с Ленобластью (705 млн) и Республика Татарстан (420 млн).

На фоне реализации госпрограммы в августе резко выросла доля новых машин в продажах - в ВТБ она увеличилась сразу на  13 пп к предыдущему месяцу. В результате более половины выдач (54%) автокредитов в последний летний месяц пришлось на новые транспортные средства.

Всего на покупку таких машин в августе ВТБ выдал более 4,1 млрд рублей, из них более 1 млрд рублей клиенты получили на льготных условиях. Всего с момента запуска госпрограммы более 2 тысяч клиентов приобрели автомобиль со скидкой, общий объем сделок в банке превысил 1,3 млрд рублей.

Наибольшей популярностью у клиентов пользуется Lada – ее доля в выдачах по итогам августа превысила 40%, увеличившись к июлю в два раза.

Средний размер кредита составил примерно 1,2 млн рублей, незначительно снизившись по сравнению с предыдущим месяцем.

«Российский рынок автокредитования растет уже пять месяцев подряд, несмотря на сохраняющийся дефицит автомобилей и сезонный фактор, связанный с периодом летних отпусков. Помимо отложенного с весны спроса, драйверами выдач сейчас выступают существенное снижение ставок по банковским кредитам и льготная программа. Благодаря поддержке государства мы фиксируем восстановление сегмента новых машин. По итогам августа доля таких транспортных средств в продажах автокредитов ВТБ резко выросла и достигла 54%. Мы ожидаем, что на фоне дальнейшего налаживания поставок комплектующих и возобновления выпуска машин новые авто продолжат отвоевать свои позиции,
прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

Ранее в рамках ВЭФ-2022 ВТБ объявил о запуске льготного автокредитования для многодетных семей на Дальнем Востоке. В рамках новой программы с 14 сентября клиенты с тремя и более детьми в возрасте до 21 года, проживающие в регионе, смогут оформить в банке автокредит на льготных условиях.

Предложение распространяется на покупку как нового автомобиля, так и с пробегом. Для получения сниженной ставки клиентам достаточно предоставить информацию о наличии трех или более детей до 21 года. При этом хотя бы один из членов семьи должен получать зарплату на карту ВТБ.

Согласно условиям, транспортное средство должно быть приобретено в течение двух месяцев после получения кредита. После оплаты страховки и оформления машины в залог ставка составит 4,2% на весь срок кредита. В случае приобретения карты «Автолюбитель» ставка дополнительно будет снижена до 2,7%. Все операции можно осуществить дистанционно. Льготную ставку смогут получить также категории попечителей и опекунов.

Оформить заявку на автокредит клиенты могут в интернет-версии ВТБ Онлайн, в приложении банка для смартфонов на Android, на сайте, в контакт-центре, офисах банка, а также в автосалонах-партнерах ВТБ.

© 1992-2025 АО ИА «Башинформ».

