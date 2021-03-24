Новости Башкортостана и Уфы
Экономика
24 Марта 2021, 14:04

Россельхозбанк рассказал главе Башкирии о прогнозах по сельской ипотеке

На 31ой международной выставке «АгроКомплекс 2021», которая проходит в Уфе с 23 по 26 марта на выставочной площадке ВДНХ ЭКСПО, башкирский филиал Россельхозбанка представил свой стенд.
Помимо консультаций по финансовой поддержке аграриев и розничным продуктам банка на стенде компании проходит дегустация сельскохозяйственной продукции слушателей «Школы фермеров» - образовательного проекта Россельхозбанка. Так посетители выставки могут узнать не только о привлекательных ипотечных программах банка и льготном кредитовании сельхозпроизводителей, но и попробовать кумыс из Раевки или Кугарчинский мед.
Задержался у стенда Россельхозбанка и глава Башкирии Радий Хабиров, днем ранее открывший крупнейший агропромышленный форум страны. Радий Фаритович поинтересовался у директора башкирского филиала банка Алексея Самсонова ходом реализации программы сельской ипотеки.
«В 2020 году наш филиал был первым в стране из аккредитованных кредитных организаций по выдачам сельской ипотеки, - поделился с главой Алексей Самсонов. – Мы оформили 2400 кредитов на общую сумму 5 млрд. рублей. А в первом квартале 2021 года планируем поддержать 500 семей региона на сумму около миллиарда рублей».
Россельхозбанк принимает участие и в деловой программе форума. На одном из круглых столов управляющий директор департамента поддержки операций на финансовых рынках РСХБ Анна Калашникова рассказала о реализации совместно с Российским экспортным центром программы экспортного акселератора.
«Мы, как государственный банк, помогаем фермерам не только в реализации своих насущных потребностей, но выйти на внешний рынок, - отметила Анна Калашникова. – Экспортный акселератор призван вырастить своих экспортеров, сделать их лояльными, помочь развивать свой бизнес и в итоге получить увеличенный оборот. Программа предусматривает комплекс образовательных, финансовых и нефинансовых мер, направленных на развитие экспортного потенциала российских компаний и вывод их на внешние рынки».
В этом году Агропромышленный форум в Уфе проходит в гибридном формате, параллельно с офлайн-общением идет трансляция на YouTube-канале и на онлайн платформе выставки. В виртуальной платформе представлены все мероприятия деловой программы.
Доступ к просмотру выступлений спикеров на площадках форума будет активен в течение всего года, так что услышать выступления представителей банка смогут все желающие.
Автор:Алия Галимова
Теги:агрокомплекс - 2021россельхозбанксельская ипотека
