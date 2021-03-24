Россельхозбанк рассказал главе Башкирии о прогнозах по сельской ипотеке

80.97
«В 2020 году наш филиал был первым в стране из аккредитованных кредитных организаций по выдачам сельской ипотеки, - поделился с главой Алексей Самсонов. – Мы оформили 2400 кредитов на общую сумму 5 млрд. рублей. А в первом квартале 2021 года планируем поддержать 500 семей региона на сумму около миллиарда рублей».Россельхозбанк принимает участие и в деловой программе форума. На одном из круглых столов управляющий директор департамента поддержки операций на финансовых рынках РСХБ Анна Калашникова рассказала о реализации совместно с Российским экспортным центром программы экспортного акселератора.
«Мы, как государственный банк, помогаем фермерам не только в реализации своих насущных потребностей, но выйти на внешний рынок, - отметила Анна Калашникова. – Экспортный акселератор призван вырастить своих экспортеров, сделать их лояльными, помочь развивать свой бизнес и в итоге получить увеличенный оборот. Программа предусматривает комплекс образовательных, финансовых и нефинансовых мер, направленных на развитие экспортного потенциала российских компаний и вывод их на внешние рынки».В этом году Агропромышленный форум в Уфе проходит в гибридном формате, параллельно с офлайн-общением идет трансляция на YouTube-канале и на онлайн платформе выставки. В виртуальной платформе представлены все мероприятия деловой программы.