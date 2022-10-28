Обнадеживающая и сердечная интонация Радия Хабирова вселяет в души людей надежду – Шамиль Валеев

Прямая линия Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова стала позитивным посылом обществу, находящемуся в некотором тревожном состоянии. Так считает руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии Шамиль Валеев.

«Прямая линия Главы республики, деловая, обнадеживающая и сердечная интонация Радия Хабирова, его рассказ о планах и заботах — это как раз то, что надо обществу, которое сейчас находится в определенном тревожном состоянии. Кроме того, мы услышали несколько знаковых обращений, это важно. Люди хотят знать в эпоху неопределенности, что их ждет впереди. И самая ключевая мысль, которую Радий Хабиров сформулировал в самом конце прямой линии, — все будет хорошо», — сказал Шамиль Валеев.

Напомним, накануне, 27 октября, Глава Башкортостана Радий Хабиров провел четвертую по счету прямую линию. Она длилась более четырех часов. Трансляция прямой линии есть на странице Радия Хабирова во «ВКонтакте". С текстовой трансляцией можно ознакомиться в материале информагентства «Башинформ».