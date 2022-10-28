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Председатель Общественной палаты Башкирии Азамат Янбердин поделился своими впечатлениями от прямой линии Главы республики Радия Хабирова, которая состоялась 27 октября.
«Меня поразила эмоциональность Главы республики, он был сегодня как никогда откровенен и очень честно отвечал на все поставленные журналистами вопросы. Конечно, вопросы были сложные, но он от них не уходил. Все было четко и по делу. Заметно, что всем коллегам было очень интересно узнать мнение Радия Хабирова по очень многим и наиболее важным на сегодня темам», - рассказал Азамат Янбердин.
Текстовую трансляцию прямой линии руководителя региона читайте в специальном разделе ИА «Башинформ».