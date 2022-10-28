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«Прямая линия» Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
28 Октября , 08:12

«Честно и эмоционально»: председатель Общественной палаты Башкирии — о прямой линии Радия Хабирова

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Председатель Общественной палаты Башкирии Азамат Янбердин поделился своими впечатлениями от прямой линии Главы республики Радия Хабирова, которая состоялась 27 октября.

«Меня поразила эмоциональность Главы республики, он был сегодня как никогда откровенен и очень честно отвечал на все поставленные журналистами вопросы. Конечно, вопросы были сложные, но он от них не уходил. Все было четко и по делу. Заметно, что всем коллегам было очень интересно узнать мнение Радия Хабирова по очень многим и наиболее важным на сегодня темам», - рассказал Азамат Янбердин.

Текстовую трансляцию прямой линии руководителя региона читайте в специальном разделе ИА «Башинформ».

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