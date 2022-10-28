 
Что сказал Радий Хабиров на «Прямой линии». Самое главное
Глава Башкирии провел четвертую по счету прямую линию с жителями республики. Он отвечал на вопросы почти четыре часа. Собрали для вас самое важное из его ответов.
Про мобилизацию
Башкирия выполнила план частичной мобилизации. Теперь задача властей - поддерживать мобилизованных и их семьи. Мы вернули около 200 человек, у которых трое детей, вместо них мы отправили ребят, не имеющих ограничений для призыва.

Хочу выразить слова уважения ребятам, ушедшим в зону СВО. Я сам не раз провожал их и видел, как это происходит ‒ с достоинством и с печалью они прощаются со своими семьями. Они уходят не в туристическое путешествие, а туда, где опасно для жизни и здоровья.
Про добровольческий батальон
Радий Хабиров поддержал формирование третьего добровольческого батальона им. Салавата Юлаева. Подразделение войдет в состав войск Росгвардии, поскольку сформирован преимущественно из ветеранов СОБРа и ОМОНа.

Жители Башкортостана добровольно принимают участие в специальной военной операции. Это и характер башкирского народа, и его менталитет. С давних времен. Мы принимали участие во всех войнах за Родину и были со страной, когда это было нужно. Это передается по генам.
О своей «отставке»
Я избранный руководитель республики, люди мне поверили, связывают развитие республики со мной, и я не собираюсь никуда уходить. Но к своей работе я отношусь как к службе. Если будет поручение заниматься чем-то другим — я буду заниматься чем-то другим. Будет приказ — наденем шинель и пойдем куда нам скажут. Слухи распускают перед выборами, которые пройдут в 2024 году. Есть другие желающие занять этот пост, поэтому нужно готовиться к «цирку».
Про объединение ВУЗов
Завершение объединения БашГУ и УГАТУ - вопрос нескольких дней. Руководство Института права БашГУ, где я проработал 14 лет, предало меня анафеме за это решение, но я делом докажу, что оно было правильное. Мы объединили вузы не для того, чтобы их убить, а чтобы усилить. Мы усиливаем финансирование объединенного университета, делая большого игрока на карте вузов России. Мы никого не станем сокращать, но и держать бездельников тоже не будем. Студенты будут гордиться, что учатся в таком классном вузе.
О реконструкции памятника Салавату Юлаеву
Памятник Салавату Юлаеву нуждается в серьезной реконструкции. Мы выбрали подрядчика, к марту 2023 года он сделает проект. Тогда станет понятно, нужно ли его снимать и как оперативно все это делать. Если срочно, то есть риск, что мы будем встречать 450-летие Уфы без памятника. С общественностью найдем баланс, что важнее.
О собственнике БСК
Республика осталась совладельцем Башкирской содовой компании, а принадлежащий России пакет акций передали в доверительное управление компании «Русский водород». «Сода» демонстрирует потрясающие показатели, есть прибыль, в этом году неплохие дивиденды получили, получаем еще и благотворительную помощь. Один из пакетов санкций серьезно ударил по БСК, компания выдерживает сильный натиск, поэтому главная проблема сейчас - выжить, продать товар.
Про хоспис
Уфимский хоспис в высокой стадии готовности: он под крышей, сделана облицовка, подготовили всю инженерную инфраструктуру: тепло, газ, свет и все прочее, идут отделочные работы. Это 13,5 тысячи квадратных метров, 60 палат, благоустроенная территория. Мы сдадим его в первом полугодии 2023 года. Я предложил другим губернаторам использовать наш проект бесплатно.
О санкциях в отношении себя
Никакого политического смысла в них нет. Почему это делается? Я никогда не скрывал своей позиции — я всегда говорил, что я — «путинист» и горжусь этим. Когда наша страна находится в такой сложной ситуации с СВО, когда люди гибнут, выражать свою позицию важно. Бросаться камнями не буду. Кто-то слаб оказался, кто-то глуп и недальновиден оказался, кто-то подонком оказался. Но если ты живешь в стране, то в тяжелые минуты должен ее поддерживать.
О транспортной реформе
Первый этап реформы в Уфе завершается в следующем году переходом на брутто-контракты и очередным расширением автобусного парка. Часть автобусов из Уфы мы передадим в районы, где начнется второй этап. Первоочередная его задача - наладить автобусное сообщение деревень с райцентром.
О благоустройстве
В Кузнецовском затоне построят самую большую в Башкирии школу на 2200 мест, а в Бижбулякском районе - гимназию с изучением чувашского языка, в Межгорье – бассейн. В Сипайлово планируется большая реконструкция улицы Рыльского, но через несколько лет, а благоустройство улицы Октябрьской революции к юбилею города начнется уже в этом году.

Поручаю своей администрации взять все обращения, которые поступили на прямую линию, в работу, там многие вопросы по благоустройству можно решить буквально щелчком пальца.
Про чистоту зимой
Мы купили много коммунальной техники и будем требовать от администрации столицы тщательной уборки снега, чтобы Уфа не тонула. Строительство снегоплавильного пункта тоже на их контроле.
Про Восточный выезд
Если при строительстве «Восточного выезда» произойдет сбой, то реализация сдвинется еще на 10 лет. Достроить объект - наша общереспубликанская задача. Финансовый план идет по графику, а строительство даже опережает график. Как только появится дорога и новый мост, вся территория вокруг станет инвестиционно привлекательной, туда сместится строительство жилья. Это точка будущего роста.
Про футбольный клуб «Уфа»
За 10 лет клуб получил от республики более 7 млрд рублей. При этом клуб принадлежал группе частных лиц, поэтому мы договорились, что войдем в юридическое управление. На финансирование клуба мы выделяем 400 млн рублей, благодаря коммерческому гению Шамиля Газизова вполне можно прорваться вперед. Теперь слово за футболистами. Пока их игра не показывает намерения прорваться вперед.
О новогодних корпоративах
Нет ничего плохого в том, чтобы собраться в офисе, поздравить коллег, выпить бокал шампанского. Новый год никто не отменял. Мы заслужили того, чтобы собраться с коллегами, с семьей и отметить его. Но не нужно устраивать пляски во время чумы, пиршества, роскошества, артисты. Неуместно это сейчас.
О личном
Сделали операцию на колено после хоккейной травмы, сейчас здоровье – нормальное, идет реабилитация, после которой нужно возвращаться в хоккей.

Плов – пройденный этап, и я уже овладел другими блюдами – и уху варю, и запекаю ребрышки в тандыре. Это разгружает. Но пока не хочется готовить и показывать. Надо пережить этот непростой период.

На детей часто не хватает времени. Старший сын Фарит иногда приходит ко мне на работу попить чай. Фотографии детей я не показываю из соображений безопасности, так занимаюсь публичной деятельностью и живу в агрессивной среде.
Что еще важного сказал Глава
✔ В 2023 году в Башкортостане должны закрыть все свалки и решить проблемы обманутых дольщиков.

✔ По программе «Башкирское долголетие» в следующем году посетить туристические места смогут в два раза больше пенсионеров.

✔ В Башкирии ввели базовый режим готовности, но необходимости в дополнительных мерах безопасности нет.

✔ Процесс продления справки от педиатра для получения продукции «Молочной кухни» оптимизируют.

✔ Каждый год муниципалитетам будут стараться давать до 10 млн рублей на отсыпку дорог в зоне строек.

✔ На Советской площади в Уфе откроются фуд-зона, музейные экспозиции и будут проводиться ярмарки.
Текстовую трансляцию «Прямой линии»
читайте тут
Полную видеоверсию
смотрите тут
Текст: Станислав Шахов.
Фото: Олег Яровиков, Валерий Шахов, ИА «Башинформ», администрация г. Уфы.
Верстка: Валерия Любина.
28.10.2022 г.