Радий Хабиров: «В управление Башкирской содовой компании пришел эффективный партнер»

«Мы долго ждали, когда в управление Башкирской содовой компании к нам придет эффективный партнер, обладающий нужными для этого компетенциями, — заявил в ходе прямой линии Глава республики Радий Хабиров. — Сейчас 38% пакета акций АО «БСК» принадлежит республике, около 11% находится в доверительном управлении. Остальная часть, принадлежащая Российский Федерации, передана в доверительное управление компании «Русский водород», обладающей компетенциями именно в этой, нужной нам сфере.

Главная задача для БСК сегодня — выжить в условиях чудовищного санкционного давления и продать свой товар. Несмотря на все проблемы, предприятие демонстрирует потрясающие экономические показатели. В этом году республика получила неплохие дивиденды по принадлежащим ей акциям и предусмотренную соглашением благотворительную помощь. Еще раз подчеркну: сейчас в управлении БСК у нас появился эффективный партнер, способный быстро и эффективно решать стоящие перед нами проблемы».