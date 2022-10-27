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«Прямая линия» Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
27 Октября , 23:59

Радий Хабиров признался, что пока больше не хочет готовить свой фирменный плов

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Глава Башкортостана Радий Хабиров признался, что у него есть большая мечта – готовить в большом казане и делать это регулярно. Однако, по его убеждению, пока не время заниматься кулинарными изысками. Руководитель республики рассказал почему.

«Сейчас не хочется готовить и показывать. Надо пережить этот непростой период. Потом обязательно приготовлю. У меня есть большая мечта – готовить в большом казане и делать это регулярно. И потом – я не стою на месте. Плов – пройденный этап, и я уже овладел другими блюдами – и уху, и запекаю ребрышки в тандыре. Это разгружает», ‒ рассказал Радий Хабиров.

При этом Радий Хабиров признался, что у него нет каких-то особо секретных рецептов при приготовлении плова. Напомним, Радий Хабиров периодически публикует в своих соцсетях фотографии и видеоролики, в которых показывает, как он проводит выходной день.

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня проводит четвертую по счету прямую линию с жителями республики. Трансляцию прямой линии смотрите в прямом эфире телеканалов БСТ, «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», UTV, «Россия 24» и радиостанций «Радио России», «Юлдаш», а также на страницах Радия Хабирова в социальных сетях

Текстовую трансляцию «Прямой линии» Главы Башкортостана Радия Хабирова информагентство ведет здесь.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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