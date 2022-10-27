Сбой в строительстве «Восточного выезда» может откинуть его реализацию на 10 лет

Если при строительстве «Восточного выезда» в Уфе произойдет сбой, то реализация этого проекта сдвинется еще на 10 лет, считает Глава Башкортостана Радий Хабиров. Об этом руководитель республики заявил на прямой линии.

«Объект строится с 90-го года. Столько денег ушло на его консервацию. Когда он стоял, не одна сотня миллионов уходила на его поддержание – откачка воды, какие-то защитные мероприятия. Поэтому сейчас большая задача – его обязательно построить. Главное – финансирование строительства. Финансовый план идет по графику, а строительство даже опережает график. Получим тоннель 1200 метров, мост – 1800 метров, 10 километров дороги. В итоге существенно сокращается время въезда в Уфу, разгружаются трассы, мост. Для полуострова Уфы получаем дополнительный мост, сквозную трассу. Это здорово. Но есть момент. Как только дорога появится, вся территория вокруг нее станет инвестиционно привлекательной. Поэтому строительство жилья сместится в ту сторону. Мы должны ясно понимать, что это точка будущего роста. Мы гордимся этим проектом. Его Муртаза Губайдуллович (президент РБ Муртаза Рахимов - прим. ред.) еще начинал. О проекте потом еще книгу напишут. Объект технически сложный, но там работают высококлассные специалисты», ‒ сказал Радий Хабиров.

Напомним, Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня проводит четвертую по счету прямую линию с жителями республики. Трансляцию прямой линии смотрите в прямом эфире телеканалов БСТ, Башкортостан 24, «Вся Уфа», «Салям», UTV, «Россия 24» и радиостанций «Радио России», «Юлдаш», а также на страницах Радия Хабирова в социальных сетях.

Текстовую трансляцию «Прямой линии» Главы Башкортостана Радия Хабирова информагентство ведет здесь.