Хоспис в Уфе сдадут в первом полугодии 2023 года

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе прямой линии рассказал журналистам о ходе строительства хосписа.

— Поверьте, что хоспис — это тот объект, которым и республика, и меценаты, предприятия, — которые его строят, будут гордиться. Расскажу историю этого объекта. К нам обратились женщины, у которых дети тяжело болеют. Я не очень хорошо понимал, что такое хоспис, но это же был мой первый опыт, — думал, что по площади это будет 500 квадратных метров, а по деньгам обойдется максимум в 200 миллионов рублей, — прокомментировал руководитель региона. — В итоге хоспис, который мы строим — это 13,5 тысячи квадратных метров, 60 палат (40 — взрослых, 20 — детских) и стоимость его уже за миллиард. Но поскольку мы приняли решение, что строим его не на бюджетные средства, это непростой процесс. Хочу поблагодарить всех тех, кто туда много инвестирует. Хоспис сейчас в высокой стадии готовности: он под крышей, сделана облицовка, и, что самое главное, подготовили всю инженерную инфраструктуру: тепло, газ, свет и все прочее.

Сейчас там идут отделочные работы. Я там не был какое-то время. Могу сказать, что финансирование хосписа, наш упавший флаг в какой-то момент, — когда мы начали чувствовать проблемы с финансированием, — подхватывает Башкирская содовая компания. В течение 3-4 недель мы получим благотворительные деньги от этой компании. Ждем полного финансирования и завершаем. Я, откровенно говоря, думал, что мы его сдадим в этом году. В этом году мы его не сдадим, нужно трезво на это смотреть. Я полагаю, что этот объект будет сдан в первом полугодии 2023 года, и спешка здесь особо не нужна. По сути, это получился большой больничный комплекс. Десятки, сотни тяжело больных людей получат палаты с комфортными условиями, выходы на аллеи, бассейн. Там сформирована команда, идет обучение. Проект уникальный и хорошо продуманный. Не переживайте, он будет.