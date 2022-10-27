Празднование 450-летия Уфы может пройти без памятника Салавату Юлаеву

Редактор газеты «Киске Өфө» Гульфия Янбаева в ходе прямой линии обратилась к Главе Башкортостана с вопросом о реконструкции памятника Салавату Юлаеву. По ее словам, общественники республики обеспокоены судьбой одного из главных символов Башкортостана.

«Для меня это невероятно чувствительный и ответственный вопрос, — признался Радий Хабиров. — Памятник, бесспорно, нуждается в серьезной реконструкции. Этот вопрос неоднократно и бурно обсуждался в обществе. Мы затребовали копии из архива всех процессов строительства памятника, так как там очень сложное проектирование. На данный момент мы нашли подрядчика и, надеемся, к марту 2023 года получим проект реконструкции памятника».

Глава Башкирии также обратил внимание на то, что, возможно, памятник нужно будет снимать.

«Тогда есть риск, что мы будем встречать 450-летие Уфы без памятника. Нам вместе с общественностью нужно найти баланс, что важнее. Но пока у меня на руках нет проектных документов, поэтому, когда придет время, решение будем принимать совместно», — сказал руководитель республики.

Как сообщал ранее «Башинформ», памятник Салавату Юлаеву в Уфе снимут с постамента и отреставрируют на той же площадке. Увозить скульптуру в другое место не будут. На время ремонта ее поставят справа от постамента.