Радий Хабиров выразил мнение о персональных санкциях

Главе Башкирии Радию Хабирову во время прямой линии задали вопрос о персональных санкциях, которые в отношении него ввели страны Запада. Он сообщил, как воспринял эту информацию, и выразил свое отношение к санкциям.

Радий Хабиров подчеркнул, что санкции в целом бессмысленны.

— Почему это делается? Я никогда не скрывал своей позиции — я всегда говорил, что я — "путинист" и горжусь этим. Когда наша страна находится в такой сложной ситуации с СВО, когда люди гибнут, мне кажется, выражать свою позицию важно. Есть такая фраза: не судите, да не судимы будете. Не моя это работа — судить. Я за себя отвечаю. Бросаться камнями не буду. Кто-то слаб оказался, кто-то глуп и недальновиден оказался, кто-то подонком оказался. Такое тоже есть. Но если ты живешь в стране, то в тяжелые минуты ты должен ее поддерживать.

Радий Хабиров добавил, что сейчас главная задача — поддерживать участников специальной военной операции, и все силы направлять на это.