Радий Хабиров о ФК «Уфа»: Мне не нравится, как играет команда, но мы ее поддержим

Глава Башкортостана Радий Хабиров довольно жестко высказал свою позицию о футбольном клубе «Уфа». Напомним, клуб переживает не самые лучшие времена.

«Можно все что угодно говорить о футбольном клубе „Уфа“, в том числе и о недостаточном его финансировании. Но это не я проиграл „Оренбургу“ и это не я вылетел из Премьер-лиги. Это их решение. Тем не менее футбольный клуб „Уфа“ — это достояние республики. Я исхожу из этого. Текущий статус-кво клуба — он играет в Первой лиге. Как он играет, вы сами видите — смотреть не хочется. Обязательства у республики следующие и это я подтвердил давно: 200 млн рублей в бюджете сидят, 200 млн — внебюджетных. Для игры в Первой лиге этого достаточно. Во-вторых, я считаю, что во многом футбольный клуб „Уфа“ состоялся благодаря одной личности. И сейчас благодаря этой личности клуб держится — это Шамиль Газизов. У меня с ним всегда была договоренность: „Вы стояли у истоков клуба, вы и должны его вести“.

Я не понимаю, почему происходят такие события, мне сложно объяснить. Но моя задача — обеспечить финансирование. Клуб существует больше 10 лет. Мы посчитали, за эти 10 лет финансирование от республики было более 7 млрд рублей. При этом клуб принадлежал группе частных лиц. Поэтому мы просто договорились о следующем: раз город Уфа - это Башкортостан, который финансирует, то давайте мы войдем в управление, хотя бы юридическое. Решение я подписал, с Шамилем Газизовым согласовано. Поэтому схема следующая. Первое. Не мне решать, быть ему или нет, я обязан сделать все, что могу. Второе. В условиях текущего положения клуба, благодаря коммерческому гению Шамиля Газизова, с 400 млн рублей вполне можно прорваться вперед. Но то, как они играют, мне не видно их намерений прорываться вперед. Слово за футболистами», — сказал Радий Хабиров.

Напомним, Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня проводит четвертую по счету прямую линию с жителями республики. Трансляцию прямой линии смотрите в прямом эфире телеканалов БСТ, «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», UTV, «Россия 24» и радиостанций «Радио России», «Юлдаш», а также на страницах Радия Хабирова в социальных сетях.

Текстовую трансляцию «Прямой линии» Главы Башкортостана Радия Хабирова информагентство ведет здесь.