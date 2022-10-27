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«Прямая линия» Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
27 Октября , 23:28

Глава Башкирии высказался о проведении новогодних корпоративов

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Безусловно, Новый год никто не отменял, отметил Глава Башкирии Радий Хабиров, отвечая на вопрос в ходе прямой линии о целесообразности проведения новогодних елок и корпоративов.

Как заявил Хабиров, для детей, включая тех, чьих родственников мобилизовали, будут организованы новогодние утренники. 

«Ребенок ни при чем, он должен встретить Новый год, - заявил руководитель региона. - Не будем забывать: у нас появилась целая армия детишек, у которых отцы, братья, дедушки находятся сейчас в зоне СВО. Поэтому нам необходимо оказать им особое внимание». 

Что касается закупки новогодней иллюминации, елок на площади и другой атрибутики, то к главам муниципалитетов обратились с просьбой «ничего дополнительно не делать», рассказал он.

Отдельная тема - проведение новогодних корпоративов. Как пояснил Радий Хабиров, в бюджете ни одного муниципалитета, правительства не заложены средства на проведение корпоративов на Новый год.

По мнению руководителя региона, нет ничего плохого в том, чтобы собраться непосредственно в офисе, поздравить коллег, выпить бокал шампанского. 

«Вопрос другой - не приглашайте никаких артистов. Сами на гитаре играйте, пойте - не нужно артистов, тех, кто будет вас развлекать. Новый год никто не отменял. Мы заслужили того, чтобы собраться с коллегами, с семьей и отметить его. Важно, чтобы не было этого пиршества, роскошества - неуместно это сейчас». 

Автор:Галина Бахшиева
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