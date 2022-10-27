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«Прямая линия» Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
27 Октября , 20:39

В Кузнецовском затоне Уфы построят самую большую в Башкирии школу

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе прямой линии рассказал, что в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон будет построена самая крупная школа республики.

«Мы уже определили подрядчика — эта школа станет самой большой в нашем регионе. Она рассчитана на 2200 учеников», — пояснил Радий Хабиров.

Руководитель республики добавил, что сейчас в микрорайоне заканчивается строительство детского сада. Отвечая на вопросы жителей Кузнецовского затона, Радий Хабиров подчеркнул, что важным этапом в его развитии станет и завершение масштабного проекта «Южные ворота», который в том числе объединит микрорайон с трассой Уфа — Аэропорт.

Ранее о проекте школы в Кузнецовском затоне «Башинформу»  рассказала один из амбассадоров объектов к 450-летию Уфы — экс-министр образования Башкирии, директор Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН, профессор Зугура Рахматуллина.

Автор:Иван Вавилов
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