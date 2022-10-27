В Кузнецовском затоне Уфы построят самую большую в Башкирии школу

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе прямой линии рассказал, что в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон будет построена самая крупная школа республики.

«Мы уже определили подрядчика — эта школа станет самой большой в нашем регионе. Она рассчитана на 2200 учеников», — пояснил Радий Хабиров.

Руководитель республики добавил, что сейчас в микрорайоне заканчивается строительство детского сада. Отвечая на вопросы жителей Кузнецовского затона, Радий Хабиров подчеркнул, что важным этапом в его развитии станет и завершение масштабного проекта «Южные ворота», который в том числе объединит микрорайон с трассой Уфа — Аэропорт.

Ранее о проекте школы в Кузнецовском затоне «Башинформу» рассказала один из амбассадоров объектов к 450-летию Уфы — экс-министр образования Башкирии, директор Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН, профессор Зугура Рахматуллина.