В 2024 году в Башкирии будет продолжено развитие объектов культурного наследия

На прямую линию Главы Башкортостана Радия Хабирова поступил вопрос из Кушнаренковского района. Жительница попросила оказать содействие по восстановлению объекта культурного наследия - Дома Топорнина.

«Мы подали заявку на 2023 год. Эту историю мы оживим. Это очень интересный объект. Если не получится в 2023 году, то прошу внести предложения по софинансированию из сферы бизнеса. В какой-то момент, когда мы подняли голову после пандемии, мы обратили внимание на туристические объекты. В 2024 году появятся новые территории. Я попрошу институт развития городов эффективно готовить заявку», ‒ сказал Радий Хабиров.

Напомним, Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня проводит четвертую по счету прямую линию с жителями республики. Трансляцию прямой линии смотрите в прямом эфире телеканалов БСТ, Башкортостан 24, «Вся Уфа», «Салям», UTV, «Россия 24» и радиостанций «Радио России», «Юлдаш», а также на страницах Радия Хабирова в социальных сетях.

Текстовую трансляцию «Прямой линии» Главы Башкортостана Радия Хабирова информагентство ведет здесь.