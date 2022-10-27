Радий Хабиров рассказал, кто к нему приходил с просьбой освободить от службы в зоне СВО

К Главе Башкортостана Радию Хабирову его подчиненные с просьбой их «отмазать» от службы в зоне СВО не подходили. В этом заверил Радий Хабиров в ходе прямой линии.

«Никто не подходил, никто не просил. Я же публично сказал – ко мне не подходите. Но я не буду скрывать, что ко мне обращались руководители башкирских предприятий и говорили, что забирают тех или иных специалистов. Я отправлял их к военным комиссарам. Там разговор короткий – вы доказываете, что человек критически нужен на работе, но тогда предприятие обеспечивает замену этих людей», - сказал Радий Хабиров.

Напомним, Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня проводит четвертую по счету прямую линию с жителями республики. Трансляцию прямой линии смотрите в прямом эфире телеканалов БСТ, Башкортостан 24, «Вся Уфа», «Салям», UTV, «Россия 24» и радиостанций «Радио России», «Юлдаш», а также на страницах Радия Хабирова в социальных сетях.

Текстовую трансляцию «Прямой линии» Главы Башкортостана Радия Хабирова информагентство ведет здесь.