Главная задача правительства Башкирии – обеспечение дольщиков жильем

Первая задача, стоящая перед правительством республики, это получение человеком квартиры, за которую он заплатил деньги. Если же дома в силу тех или иных причин пока не строятся, то дольщик должен получить компенсацию. Об этом сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе прямой линии.

«Подобных объектов у нас десятки. У нас остовы стоят. Они становятся собственностью ДОМ.РФ. Поэтому следующий этап – начинаем осваивать эти участки. То есть, скорее всего, снос, потому что некоторые объекты стоят по 10-15 лет. По дому на Кирова (дом в Уфе, в котором произошли несколько смертельных случаев - прим. ред.) я пока не готов сказать. Сначала надо решить с его дольщиками, а потом с домом. Он не один, таких домов в республике много. Фонд должен вернуть деньги. А как возвращать? Земля под домами становится его собственностью, дом сносится и строится новый. Либо продажа на рынке», ‒ объяснил руководитель республики.

Напомним, Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня проводит четвертую по счету прямую линию с жителями республики. Трансляцию прямой линии смотрите в прямом эфире телеканалов БСТ, «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», UTV, «Россия 24» и радиостанций «Радио России», «Юлдаш», а также на страницах Радия Хабирова в социальных сетях.

Текстовую трансляцию «Прямой линии» Главы Башкортостана Радия Хабирова информагентство ведет здесь.