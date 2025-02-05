Из Уфы за новыми приключениями можно долететь в Калининград за четыре часа

Самый европейский уголок России, родина Канта и янтарная столица мира – это все Калининград. Журналисты и блогеры из Башкирии побывали в самом западном регионе страны, чтобы познакомиться с архитектурой, историей и культурой области. Безусловно, летом туристов привлекает Балтийское море и пляжный отдых. Но и зимой скучать отпускникам не придется. Подробности в материале «Башинформа».

Прямой путь

Уфу и Калининград разделяют 2667 км. Добраться до крайней западной точки страны из башкирской столицы просто. Авиакомпания Nordwind запустила прямые рейсы. Летом самолеты будут летать трижды, пока же доставляют туристов два раза в неделю. Рейсы субсидированные, поэтому купить билеты можно от 6400 рублей.

Время в пути – около четырех часов. Как рассказал журналистам командир воздушного судна Олег Приходько, продолжительность полета увеличилась, потому что самолеты огибают закрытые страны по нейтральным водам Балтийского моря, пролетая, к слову, прямо над знаменитым Северным потоком.

Кстати говоря, командир самолета оказался нашим земляком. Олег Приходько 30 лет назад переехал в Уфу, чтобы связать свою жизнь с авиацией. Поэтому рейсы из башкирской столицы выполняет с особым трепетом.

«Мне очень нравится наш город. Кстати, был момент, когда я выбирал город для жизни – как раз между башкирской столицей и Калининградом. Уфа оказалась как-то больше по душе, – рассказал пилот. – Но в Калининграде я тоже люблю бывать. Всем туристам рекомендую обязательно пройтись по Литовскому валу, посмотреть исторические ворота, посетить кафедральный собор с органом».