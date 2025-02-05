Из Уфы за новыми приключениями можно долететь в Калининград за четыре часа

Самый европейский уголок России, родина Канта и янтарная столица мира – это все Калининград. Журналисты и блогеры из Башкирии побывали в самом западном регионе страны, чтобы познакомиться с архитектурой, историей и культурой области. Безусловно, летом туристов привлекает Балтийское море и пляжный отдых. Но и зимой скучать отпускникам не придется. Подробности в материале «Башинформа».
Уфу и Калининград разделяют 2667 км. Добраться до крайней западной точки страны из башкирской столицы просто. Авиакомпания Nordwind запустила прямые рейсы. Летом самолеты будут летать трижды, пока же доставляют туристов два раза в неделю. Рейсы субсидированные, поэтому купить билеты можно от 6400 рублей.
Время в пути – около четырех часов. Как рассказал журналистам командир воздушного судна Олег Приходько, продолжительность полета увеличилась, потому что самолеты огибают закрытые страны по нейтральным водам Балтийского моря, пролетая, к слову, прямо над знаменитым Северным потоком.
Кстати говоря, командир самолета оказался нашим земляком. Олег Приходько 30 лет назад переехал в Уфу, чтобы связать свою жизнь с авиацией. Поэтому рейсы из башкирской столицы выполняет с особым трепетом.
«Мне очень нравится наш город. Кстати, был момент, когда я выбирал город для жизни – как раз между башкирской столицей и Калининградом. Уфа оказалась как-то больше по душе, – рассказал пилот. – Но в Калининграде я тоже люблю бывать. Всем туристам рекомендую обязательно пройтись по Литовскому валу, посмотреть исторические ворота, посетить кафедральный собор с органом».
История столицы Калининградской области берет свое начало в 1255 году, когда рыцари Тевтонского ордена основали на холме над рекой Прегелем (ныне Преголей) свое укрепление и замок Кёнигсберг. Прежде всего в Калининград туристы едут ради архитектурного и исторического наследия: хорошо сохранились рыцарские замки, кирхи, вымощенные дороги, малоэтажные дома, выполненные в прусском стиле.
Поэтому, приехав в Калининград, стоит вооружиться фотоаппаратом и отправиться в пешую прогулку по городу. До наших дней сохранились семь ворот: Закхаймские, Королевские, Росгартенские, Аусфальские, Фридрихсбургские, Бранденбургские, Фридландские. Все они отреставрированы и используются для размещения объектов культуры и туризма. К примеру, Бранденбургские ворота – единственные, через которые до сих пор проезжает транспорт, а внутри находится музей марципана. Росгартенские находятся практически в центре города, по соседству с музеем янтаря. Ворота отличаются богатым декоративным оформлением. На фасаде главной арки сохранились два портретных медальона с изображением прусских военачальников.
Еще одним обязательным местом для посещения смело можно назвать сердце города – остров Канта. Там находится могила одного из самых великих мыслителей эпохи Просвещения Иммануила Канта, для которого Кёнигсберг был родным городом, Медовый мост, соединяющий остров с «Рыбной деревней», синагога с витражами, выполненными по мотивам рисунков и произведений Марка Шагала, и главная достопримечательность – кафедральный собор Христа Спасителя, который построили еще в 14-м веке.
Сейчас это не религиозное сооружение, а музей и самый большой органный комплекс в России. Его технические данные впечатляют: 6301 труба у большого органа и 2224 трубы — у малого. Всего 122 регистра. Два органа соединены оптоволоконной связью и оборудованы компьютерами.
Дважды в день в храме проходят часовые мини-концерты, в 14.00 и в 18.00. Послушать классику в исполнении органа желающих много даже вне туристического сезона. Поэтому на концерт лучше приходить заранее, чтобы успеть занять места в зрительном зале.
Дух довоенного Кёнигсберга хорошо можно прочувствовать в небольшом уютном квартале Амалиенау, который не очень пострадал во время Второй мировой войны и сохранил свою уникальность. В этом небольшом районе можно полюбоваться прусскими особняками и старинными кирхами. Он был спроектирован по концепции города‑сада и сразу стал одним из самых престижных. В нём много круговых площадей, зелёных аллей и кустарников, а улицы в Амалиенау извилисты и никогда не пересекаются под прямым углом. Район назван в честь королевы Луизы Амалии Мекленбургской, которая во время вторжения Наполеона бежала из Берлина в Кёнигсберг.
«В конце 19-го века архитекторы и "отцы" города решают построить в Кёнигсберге новый район, чтобы уйти от тесного, узкого, порою даже вонючего центра [из-за плохой системы канализации – прим. ред.], – рассказывает экскурсовод Владимир Власов. – В это время в Англии зарождается идея, что нужно жить в деревне, а работать в городе. Этот район как раз построен в такой концепции, поэтому находится недалеко от центра города, пешком можно дойти за 15 минут. Сначала в виллах жили представители кёнигсбергской буржуазии, затем каждый из домов до 1945 года поменял как минимум трех владельцев. После войны сюда заехали первые переселенцы, преимущественно те, кто штурмовал Пруссию, то есть семьи военных. Потом те, кто мог поднять промышленность. Сегодня виллы принадлежат частным лицам, которые выкупали их, начиная с 90-х годов, потомкам переселенцев, живущих здесь до сих пор, часть домов относятся к министерству обороны».
Калининградская область небольшая. Ее максимальная протяженность с востока на запад составляет всего 205 км. Это расстояние примерно как от Уфы до Белебея. Поэтому все города от столицы находятся в 30-40 минутах езды, что позволяет успеть даже за одну поездку посмотреть как можно больше точек.
Чтобы насладиться прусской архитектурой и европейским, неспешным укладом жизни в полной мере, лучше всего поехать в восточную часть Калининградской области. Там нет моря, но есть уникальная архитектура. В этом направлении города еще только начали реставрировать, но они уже пользуются популярностью у туристов.
Первая остановка – город Гвардейск. Знакомство с ним лучше начать с центра. Здание бывшей ратуши Тапиау (так назывался город до 1946 года) украшают часы с циферблатом, появившиеся там сразу после постройки здания в начале ХХ века. В 10.00, 12.00 и 16.00 стрелки часов на ратуше начинают вращаться в танце, две куклы появляются из ниш и исполняют мелодию. Там же можно полюбоваться архитектурой – бывшей лютеранской кирхой, которую построили более 300 лет назад. Сегодня это действующая церковь святого Иоанна Предтечи.
Главным местом паломничества туристов в Гвардейске, безусловно, считается замок Тапиау. В 16-м веке там располагалась постоянная резиденция первого герцога Пруссии Альбрехта. Сооружение сохранило свой вид. В разные века и годы замок становился приютом для бедных и инвалидов, исправительным учреждением для бродяг, нищих, сутенёров и проституток, затем столетиями, вплоть до 2021 года – колонией заключенных. Четыре года назад, после освобождения последних заключенных, управление ФСИН передает Тапиау правительству области. Теперь замок – историко-культурный и туристический комплекс. Реконструкция еще ведется, работы планируют завершить к маю. Но посетителей уже принимают.
На сегодняшний день от комплекса сооружений замка Тапиау орденского периода в несколько перестроенном виде сохранился северо-западный флигель и подвальные помещения восточного флигеля. Внутри замка сохранились уникальные стрельчатые своды, украшенные барельефами с изображением животных, птиц, девушки в венках, характерными для западноевропейской рыцарской культуры.
В одном из залов замка разместилась уникальная коллекция античного и средневекового оружия. На выставке можно увидеть 450 экспонатов – от каменного века до 18-19 веков.
Так что замок точно понравится любителям архитектуры, историй про рыцарей, фанатам оружия и зловещих легенд. Экскурсоводы говорят, что в подвальном помещении водятся привидения. И это задокументированный факт.
«Каждый замок любит хвастаться своим привидением. За нас же "похвастались" документы. История началась еще в 15-м веке, тогда все замки делились на орденские и епископские. Кто-то "накапал" папе римскому, что орден недоплачивает налоги. На самом же деле они платили исправно, просто уже тогда воровали и до папы не все доходило. Тем не менее он отправил своего легата Дитриха фон Куба на переговоры. Епископ был мужчина молодой, амбициозный, очень хотел стать кардиналом, поэтому "наехал" на рыцарей со скоростью бульдозера. Магистр приказал приковать его в подвале замка к стене, без воды и еды. По преданию, епископ начал поедать зубами плоть, пить свою кровь, проклинать магистра и взывать к Богу. На восьмой день он умер. Через год появляется призрак Дитриха фон Куба и магистр умирает от разрыва сердца. Еще минимум в трех документах, в 16-м, 17-м и 19-м веках, зафиксировано появление темного призрака в замке. По свидетельствам очевидцев, в закрытых помещениях раздавались голоса, что-то падало, раздавался топот. А не так давно девушка, у которой муж работал охранником в колонии, рассказала, что ее супруг видел, как внутри кто-то прошел со свечой, хотя к тому времени корпус был закрыт и доступа к зданию не было», – рассказал экскурсовод Олег Черненко.
Следующий город по восточному маршруту – Черняховск (бывший Инстербург) с населением в 25 тысяч человек. Центральную площадь украшает памятник Барклаю де Толли. Великий русский полководец после победы в войне с Наполеоном попросился в отпуск, он намеревался поправить пошатнувшееся здоровье в Германии. Но до места назначения так и не доехал, скончался недалеко от Инстербурга, в поселке Нагорное.
«По указу Фридриха III самый гениальный скульптор того времени Карл Шинкель сделал памятный обелиск в Нагорном – во славу русского полководца, помогшего освободить Пруссию от наполеоновского засилья. Даже в фашистское время этот обелиск не трогали. По преданию, сердце полководца похоронено в капсуле под этим памятником. Потому что таков обычай шотландского рода – где скончался человек, там и должно покоиться его сердце. В 2007 году по эскизу скульптора Владимира Суровцева был изготовлен полный памятник», – поделился интересным фактом гид Владимир Власов.
А еще в Черняховске стоит просто прогуляться по улочкам, сохранившим уникальную прусскую архитектуру и вымощенные булыжником дороги, можно зайти в собор Архангела Михаила, заложенный в 1883 году протестантами, побывать на руинах Инстербургского замка, который сейчас восстанавливают, а территорию превратили в историко-культурный центр, где проходят различные реконструкции и праздники.
Замыкает тройку восточных городов Гусев, бывший Гумбиннен. На въезде есть уникальный монумент «Памяти забытой войны, изменившей ход истории». Он был установлен в Гусеве в год столетия с момента начала Первой мировой войны. Обелиск посвящен памяти русских солдат и офицеров, павших в боях.
В центре города стоит полюбоваться храмом в честь Всех Святых, зданием Народного банка, Зальцбургской кирхой.
Как правило, ни одно путешествие в новый регион или другую страну не обходится без посещения музеев. В Калининградской области их огромное количество! Это и не мудрено, с такой богатой историей.
Чтобы понять, как Кёнигсберг стал российским Калининградом, стоит посетить музей-бункер Отто Ляша. В годы Великой Отечественной войны это был блиндаж гитлеровцев. Укрытие глубиной в 7 метров должно было выдержать любые бомбардировки и артобстрелы. Но Советские войска взяли Кёнигсберг за четыре дня. А в том самом бункере произошло исторические событие – подписание акта о капитуляции города.
Бункер сохранили в первозданном виде. Не тронуты стены, полы, потолок. В стеклянной банке более 80 лет хранится даже обед коменданта Ляша – котлеты, которые он так и не успел съесть. В нескольких помещениях воссоздали кабинеты генерала и начальника штаба Вермахта, в других – обустроили экспозиции с историческими сценами и разрушенными улицами города. Словом, это музей, в котором все еще звучит эхо войны…
Если взглянуть на берег реки Преголи, то можно увидеть возвышающийся над ним огромный макет земного шара. Это новый строящийся корпус Музея мирового океана, куда в скором времени переедут все экспозиции. А пока же выставками можно полюбоваться в существующем здании.
К примеру, там выставлен легендарный дуэт – глубоководные обитаемые аппараты «Мир-1» и «Мир-2». Они были установлены на судне обеспечения «Академик Мстислав Келдыш», которое провело с их использованием 35 экспедиций в Атлантический, Тихий и Индийский океаны; из них девять — по ликвидации последствий аварий атомных подводных лодок «Комсомолец» и «Курск». В 1991 и 1995 годах с помощью аппаратов «Мир» снимали фильм на легендарном затонувшем «Титанике», лежащем на глубине 3800 метров. В 2009 году на этом самом «Мир-1» на дно Байкала погрузился Владимир Путин.
Также на территории музея пришвартованы научно-исследовательские суда «Витязь» и «Космонавт Виктор Пацаев», подводная лодка Б-413, рыболовный сейнер, плавучий маяк «Ирбенский» и многое другое. На любой из судов можно подняться, заранее купив билеты.
Калининград – янтарная столица мира, в которой сосредоточено около 90% мирового запаса этого солнечного камня. Калининградский янтарный комбинат – крупнейшее в мире и единственное в России предприятие, которое ведёт промышленную добычу янтаря в одноименном поселке. При предприятии есть музей, в котором выставлены крупнейшие найденные самородки, к примеру, самый огромный образец весит 3060 кг, а также образцы лучших изделий из этого камня, наглядно показана история развития комбината. Кстати, по данным геологоразведки, залежей янтаря хватит еще на 300 лет добычи.
Почувствовать себя настоящим копателем янтаря можно на карьере, куда тоже водят экскурсии. На территории есть импровизированная песочница, в которой с помощью лопатки можно добыть солнечный камень. Увлекательное занятие, которое возвращает в детство. С обзорной площадки открывается прекрасный вид на карьер, где круглый год ведется работа. Сезон добычи начинается весной, как только позволяют это делать грунтовые воды. С наступлением холодов и промерзанием почвы добычу приостанавливают. Зимой рекультивируют почву уже на отработанных участках, убирают пустой слой на тех площадях, где весной планируется разработка. В среднем комбинат ежегодно добывает 500 тонн янтаря. В прошлом году установили рекорд — 627 тонн. И при музее, и на территории комбината есть сувенирные магазины, где можно купить сувениры и ювелирные изделия. А еще туристы не уходят, не загадав желания внутри янтарной пирамиды.
«Она полностью выполнена из янтаря. На это ушло порядка 700 тонн самоцветов. Пирамида построена по принципу золотого сечения, который еще называют божественным принципом. Настоятельно рекомендую после экскурсии зайти внутрь, посидеть, загадать правильно сформулированное, но не материальное желание, а для души. Работает!» – уверяет экскурсовод Елена Глущенко.
Как только выходишь из самолета, ощущаешь морской воздух. Но в самом Калининграде моря нет. До него нужно ехать на соседние курорты. Широкую известность пляжи области получили благодаря береговой линии, протянувшейся на 150 километров – от Куршской до Балтийской косы.
Самый широкий и благоустроенный пляж калининградского побережья находится в поселке Янтарный. Территория может похвастаться широким песчаным берегом с удобным заходом в море. Летом здесь один из самых многолюдных пляжей. Зимой туристы приходят просто подышать морским воздухом и послушать шум волн.
«Купальный сезон у нас начинается не раньше второй половины июля, продолжается в августе и сентябре. Балтийское море холоднее остальных. Средняя температура воды – 19-22 градуса», – поделился гид Владимир Власов.
На высоком берегу Балтийского моря стоит Светлогорск (бывший Раушен). Его туристы любят за уникальный и целебный воздух. Город опоясывают сосновые леса, в самом городе также много деревьев. Поэтому на курорте создается неповторимый хвойно-морской воздух.
В Светлогорске также сохранилась историческая застройка. Самая примечательная из них – бывшая водогрязелечебница с водонапорной башней высотой 25 метров.
Сейчас набережная активно благоустраивается, работы планируют завершить в ближайшие два года. Пока выхода к морю нет. Поэтому видами на море можно полюбоваться только с высокой набережной или со смотровой площадки с панорамными лифтами.
Кстати, на набережной есть городской бювет с минеральной водой. Ее можно попробовать бесплатно и в неограниченных количествах. Но все же специалисты рекомендуют соблюдать дозировку. Так как она считается лечебной, показана при заболеваниях желудка, кишечника, печени, желчных путей, почек и мочевыводящих путей. Глубина скважины – 300 метров, она находится на территории одного из санаториев. Только год назад от бювета проложили трубы к набережной, чтобы вода стала общедоступной.
Кстати, символом города является улитка. В 2019 году Светлогорск получил статус медленного. Это единственный город в России, который входит в международную ассоциацию «Медленных городов» (Cittaslow) с размеренным темпом жизни. Неспешность жизни на курорте чувствуется даже при беглом взгляде. Отдыхающие и местные жители предпочитают променады на свежем хвойно-морском воздухе и никуда не спешат.
Зеленоградск (Кранц) – российская столица кошек. Тут действительно много мест, которые связаны с ними: огромные рисунки котов, уличные светофоры для животных, дорожные знаки, указатели и люки колодцев с изображением четвероногих, скульптуры. А самое главное – здесь десятки животных, которые вольготно чувствуют себя на улицах и являются полноценными зеленоградцами. Для них здесь созданы все условия.
«В городе построили одну из лучших ветлечебниц Калининградской области. Практически на каждой улице есть автоматы с кормом, любой желающий может угостить котов. В местной администрации есть даже должность котошефа. Специалист кормит кошек и организует процесс стерилизации. У животных есть своя гостиница с миниатюрными домиками, кормом и водой», – пояснил гид Владимир Власов.
В бывшей водонапорной башне Кранца работает музей «Мурариум», посвященный усатым. На верхнем этаже оборудована смотровая площадка. С сорокаметровой высоты открывается панорамный вид на город и море. Разглядеть море, а при хорошей погоде и Куршскую косу можно с колеса обозрения «Глаз Балтики», установленного прямо на набережной.
В городе оборудованы несколько пляжей, поэтому Зеленоградск выбирают те, кто любит именно пляжный отдых.
И, конечно, туда едут ради Куршской косы. Национальный парк считается одним из самых посещаемых мест области. Участок суши длиной 98 километров образовался между Балтийским морем и Куршским заливом. Примерно посередине прямо на косе находится государственная граница России и Литвы. Живописные дюны, густые сосновые леса и березняки, пресный Куршский залив и солёное Балтийское море — это сочетание делает природу косы неповторимой. Для знакомства с флорой и фауной в парке проложены пешеходные маршруты. В лесах можно увидеть вековые сосны и гигантские туи, встретить кабанов, косуль, лисиц и зайцев. А ещё над косой ежегодно пролетает 10-20 млн перелётных птиц, многие из них останавливаются здесь, чтобы поесть и отдохнуть, поэтому косу ещё называют птичьим мостом.
Несмотря на то, что Башкирия и Калининград находятся в нескольких тысячах километров друг от друга, а культура регионов сильно отличается, корреспондент «Башинформа» решила попробовать найти что-то общее.
Так, в Калининграде, как и в Башкирии, развиты конные прогулки. Покататься на лошадях можно в нескольких частях области, например, на одном из лучших заводов «Георгенбург» в Черняховске.
Кстати, еще в 90-х годах город гремел на весь мир. Владелец местного конезавода Юрий Антонов написал письмо в федерацию конного спорта в Швейцарии с просьбой разрешить провести международные скачки в их городке. Как правило, такое право получают только столицы. Но в силу исторических заслуг города в Лозанне приняли решение, что конным состязаниям в Черняховске быть! Три года подряд, с 1995 по 1997 год, на маленьком стадионе проходили скачки международного уровня. И сейчас городок принимает один из этапов заочного Всемирного Кубка Вызова FEI СHALLENGE по конкуру. Чем не аналог нашего международного фестиваля «Башкорт аты»?
Культура велопрогулок. В Калининградской области начали реализацию проекта велодорожки «от косы до косы». Первый этап благоустройства, соединяющий Зеленоградск и посёлок Приморье, завершился. Реализуется вторая очередь велодорожки, которая протянется от Приморья до Балтийска. Напомним, в башкирской столице реализуется проект «Уфимское ожерелье», который собирает уникальные велопешеходные маршруты вокруг нашего города.
Уфа – родина международного фестиваля искусств «Сердце Евразии». Это масштабный опен-эйр классической музыки. В амфитеатре конгресс-холла «Торатау» собираются тысячи зрителей.
В Калининграде на острове Канта в последние выходные лета проходит крупнейший фестиваль классической музыки под открытым небом, гостями которого ежегодно становятся более 6000 человек. В течение трех дней «Территория мира – Территория музыки» знакомит публику с известными оркестрами и звездами мировой величины.
Сказочный квест. У туристов, посещающих Калининград, есть небольшая традиция. Пройти квест по городу, чтобы собрать мини‑скульптуры сказочных хомлинов. Они разбросаны по всему городу, в основном рядом с достопримечательностями. Всего есть семь сказочных членов семьи: дедушка Карл, бабушка Марта, морячок Витёк, внучка Уля, папа Лео, мама Варя и малыш Антошка.
Калининградская «прописка». В Калининградской области работает сертифицированный Туристский информационный центр. Офисы есть практически во всех популярных среди туристов городах. В Калининграде можно бесплатно получить паспорт туриста. В нем собрана информация об основных достопримечательностях, экскурсиях, культурных событиях и популярных маршрутах. «Документ» тоже дает возможность пройти своеобразный квест, получив в ТИЦ каждого города печать, дающую «прописку» в каждом из них.
Калининград с высоты. В «Рыбной деревне» есть смотровая башня, с которой открывается прекрасный вид на окрестности. Вход стоит всего 100 рублей, а впечатлений – на миллион.
Что привезти? В качестве гостинцев, как правило, везут сладости с марципаном и рыбу. Особенно популярен копченый балтийский угорь. Из сувениров чаще всего покупают янтарные украшения и фигурки хомлинов.