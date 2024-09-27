Лидия Живодерова: «Хороший врач – это еще и отличный психолог»

Вот уже полвека в системе здравоохранения Башкирии успешно работает Лидия Александровна Живодерова. Из них более 35 лет она трудится в области организации и проведения лечебно-диагностической, консультативно-методической работы по вопросам ВИЧ-инфекции в Кумертау.

Именно она стоит у истоков этой службы в городе. В далеком 1989 году ею была организована межрайонная лаборатория по обследованию населения на ВИЧ-инфекцию. В 2002 году врач с многолетним стажем возглавила Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями при Кумертауской ЦРБ. В 2009 году его реорганизовали в Городской центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями ГО город Кумертау. В 2012-м он был присоединен к Республиканскому центру по профилактике и борьбе со СПИДом и ИЗ в форме филиала в Кумертау.

«В 1999 году в Кумертау был выявлен первый случай ВИЧ-инфекции. Я работала начмедом в Кумертауской больнице, и тогда в общей лечебной сети о ВИЧ-инфекции знали, так как ежегодно все медицинские работники обучались по 18-часовой программе со сдачей зачета, но лично с ВИЧ-инфекцией в нашем лечебном учреждении никто не сталкивался и в первый момент, конечно, была растерянность у всех. Около половины выявленных пациентов относилось к высокой группе риска, они употребляли психоактивные вещества. Все их боялись, закрывались. И я как руководитель, честно говоря, не знала, что с ними делать. Сама выезжала по очагам, искала их по квартирам для проведения эпидрасследования. Затем нужно было их пригласить, оформить на месте документы. Я, что называется, окунулась в это с головой. Так все и закрутилось», — рассказала «Башинформу» бессменно работающая с 2012 года в должности заведующей филиалом в Кумертау — врач-терапевт Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Лидия Живодерова.

До 2012 года филиал Центра обслуживал только Кумертау. Вот уже 12 лет филиал Республиканского центра СПИД оказывает консультативно-методическую и лечебно-профилактическую помощь по вопросам диагностики, диспансерного наблюдения, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции медицинским организациям всего Кумертауского медицинского округа: Мелеузовского, Кугарчинского, Куюргазинского, Зианчуринского и Федоровского районов республики.

«Под руководством Лидии Живодеровой филиалом в Кумертау достигнуты очень хорошие результаты. Так, за 2015–2023 годы охват эпидемиологическим расследованием вновь выявленных больных ВИЧ-инфекцией увеличился, охват диспансерным наблюдением лиц с ВИЧ», — констатировали в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и ИЗ.

Кроме того, отмечается снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией в течение последних пяти лет с 82,7 на 100 тысяч населения до 59,3 на 100 тысяч населения. Увеличился охват обследованием населения на ВИЧ с 19,2% до 34,3%.

«В Кумертауском филиале активно ведется работа по профилактике вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции. Постнатальный этап химиопрофилактики ВИЧ проводится здесь в 100% случаев. Работники этого филиала уделяют большое внимание обновлению методов лечебно-диагностической работы, улучшению материально-технической и информационной базы, внедрению современных практик лечения пациентов», – отметили в Республиканском центре СПИД.

Как подчеркнула в разговоре с корреспондентом «Башинформа» Лидия Живодерова, в филиале нет текучести кадров. Штат, что называется, бессменный.

«На протяжении многих лет коллектив нашего филиала остается постоянным. Словом, от нас уходят разве что только на пенсию или в декретный отпуск. После „декрета“ вновь возвращаются к нам. У нас 100% укомплектованность штата», — уточнила заведующая филиалом в Кумертау.

Непосредственно сама Лидия Александрова, имеющая за плечами большой и богатый опыт, проводит активную санитарно-просветительскую работу, оказывает практическую и методическую помощь по вопросам ВИЧ-инфекции медоорганизациям на курируемой территории. Она — соавтор 18 статей, опубликованных в научных журналах. Постоянно участвует в пропаганде здорового образа жизни среди населения.

За многолетний, плодотворный труд в системе здравоохранения Лидия Живодерова награждена Почетной грамотой министерства здравоохранения Российской Федерации, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Республики Башкортостан», нагрудным знаком «Почетный наставник» министерства здравоохранения РБ. В 2024 году Лидия Александровна удостоена почетного звания «Заслуженный врач Республики Башкортостан».

«На мой взгляд, очень важное в нашей работе — это терпеливое, доброе отношение к пациентам. И, пожалуй, именно это я бы хотела пожелать молодым врачам — тем, кто еще только начинает свой трудовой путь. Если относишься к пациенту как к своему родственнику, если он поймет, что я его понимаю, то он придет. Для него необходимо определённое время, ему нужно уделять внимание, слышать его. Если пациент подумает, что его обидели или он здесь не нужен, он не придет ни за что. Так что хороший врач — это еще и хороший психолог», — подытожила Лидия Живодерова.