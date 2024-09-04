От этого «не отмыться»: что грозит провокаторам на выборах в Башкирии

Башкирия готова к осенней выборной кампании, которая стартует 6 сентября и продлится три дня. Между тем всякие деструктивные силы могут попытаться расшатать ситуацию различными провокациями. Вспомним, что в марте этого года на выборах президента страны попытку залить ящики зеленкой предотвратили на двух участках – в Уфе и Бирске. Так, в одном из случаев у девушки, передавшей паспорт члену участковой избирательной комиссии города Олегу Мухачеву, руки были испачканы чем-то зеленым. Он проявил бдительность и дал сигнал сотруднику полиции, который находился на участке.

«Когда девушка пошла в сторону избирательной урны, у нее был оттопыренный карман, откуда было видно горлышко бутылки. Мы ее остановили, попросили вытащить бутылку из кармана. Она вытащила бутылку с уже снятой пробкой. Мы отвели ее в сторонку, посадили на стул и вызвали оперативную группу полиции для проведения следственных мероприятий», – рассказал Олег Семенович, отметив, что бюллетени и оборудование, задействованное в выборах, не пострадали.

В другом случае молодого парня остановили у входа в избирательный участок, заметив испачканные зеленкой руки. Но юноша к этому моменту уже открыл антисептик и вылил его на людей, стоявших на входе в УИК. От «гангстера», вооруженного спиртовым раствором, пострадала охрана участка и обычные избиратели, оказавшиеся на ступеньках в недобрый для себя час. Еще одного молодого человека остановили, когда он пытался бросить в ящик для голосования вместо бюллетеня распечатанные фотографии.

Больше инцидентов не было, но даже эти случаи закончились для нарушителей плачевно: от штрафов до уголовного преследования и суда. Наказания не являются «мелкими», ведь жителей республики поставили на учет, а жительница Бирска получила судимость. У нарушителей появился статус неблагонадежного гражданина со всеми вытекающими отсюда последствиями. А если они снова решат нарушить закон, то будут считаться рецидивистами и получат более суровое наказание, вплоть до лишения свободы.

В случаях с зеленкой «выборные» хулиганы стали жертвами телефонных мошенников, которые сначала «развели» их на деньги, а потом обещали вернуть похищенные средства, если они испортят бюллетени в урне для голосования. Женщина решилась на преступление, мечтая вернуть похищенные у нее 60 тысяч рублей. Эти люди – дважды жертвы. Сначала их обманули, украв сбережения, а потом «кинули» во второй раз, требуя совершить преступление. И что в итоге? Они остались без денег и репутации, но зато с проблемами с законом. Они даже не осознавали, что за такие действия может грозить наряду с административной и уголовная ответственность, а также наказание вплоть до лишения свободы. И если от зеленки еще можно отмыться, то от проблем с законом – нет.

По мнению главного врача Республиканского клинического психотерапевтического центра Натальи Тулбаевой, воздействие на избирателей происходит по аналогии с телефонным мошенничеством.

«Кибертеррористы, безусловно, знакомы с определенными психологическими методиками и успешно их отрабатывают, погружая «жертву» в нужное «для обработки» психологическое состояние, обещая «золотые горы», запугивая или давя на жалость. Из используемых методик применяются нейролингвистическое программирование, эриксоновский гипноз и транзактный анализ. Если говорить о гипнозе, то это не обязательно техника «глаза в глаза», как мы привыкли думать, но и по телефону. Это может быть словесный гипноз, расфокусировка внимания в момент, когда человек находится в нестабильном состоянии или в состоянии измененного сознания, и уже можно проводить определенные внушения», – объяснила эксперт.

Врач-психотерапевт считает, что для разных людей существуют свои крючки: для одного – жадность, для другого – лесть, а к кому-то зайдут через жалость. Она посоветовала жителям республики критически относиться к любым предложениям, поступающим по телефону, и не отвечать на незнакомые номера, особенно сейчас, в преддверии выборов.

Как отметил руководитель Кировского специализированного филиала Башкирской республиканской коллегии адвокатов Валерий Харисов, все возможные попытки диверсий на выборах преследуют цели их срыва, а «координаторы» этих процессов хотят только одного – поставить под сомнение легитимность процедуры голосования.

«Умышленная порча бюллетеней в урнах для голосования и другие инциденты идут по заказу. Исполнителям платят деньги. Не секрет, что действуют определенные недружественные силы, готовящие людей к мелким диверсиям, чтобы сорвать выборы. А это уголовное преступление, и в зависимости от умысла может последовать наказание от 1 года с исправительными работами или штрафом до 80 тысяч рублей и до 10-12 лет лишения свободы, в зависимости от ситуации и степени тяжести. Оскорбление и подрыв устоев власти — это уже экстремизм», — сказал правозащитник.

В основном нарушители делают подобные вещи за деньги либо мифические обещания. При этом они даже и не думают о предусмотренной за это ответственности по статье 141 УК России — воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работы комиссии.

«Каждый должен понимать, что все эти провокации являются уголовно наказуемыми преступными деяниями, которые будут квалифицированы как преступление, предусмотренное статьей 141 УК РФ. Уголовно-правовая охрана избирательных прав граждан предусматривает уголовную ответственность за подобные действия в виде штрафа, обязательных работ или исправительных работ сроком до одного года. Между тем, если в действиях нарушителя имеются признаки обсуждаемого преступления, то уголовная ответственность может предусматривать и самое тяжелое наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», — подчеркнул адвокат и призвал граждан быть осмотрительными, не поддаваться провокациям и трезво оценивать все свои поступки, помня про принцип неотвратимости наказания.

Справка

УК РФ Статья 141. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий

1. Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав или права на участие в референдуме, общероссийском голосовании, нарушение тайны голосования, а также воспрепятствование работе избирательных комиссий, комиссий референдума либо деятельности члена избирательной комиссии, комиссии референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

2. Те же деяния:

а) соединенные с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия либо с угрозой его применения;

б) совершенные лицом с использованием своего служебного положения;

в) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказываются штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

3. Вмешательство с использованием должностного или служебного положения в осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума ее полномочий, установленных законодательством о выборах и референдумах, с целью повлиять на ее решения, а именно требование или указание должностного лица по вопросам регистрации кандидатов, списков кандидатов, подсчета голосов избирателей, участников референдума, участников общероссийского голосования и по иным вопросам, относящимся к исключительной компетенции избирательной комиссии, комиссии референдума, а равно неправомерное вмешательство в работу Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» наказывается штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.