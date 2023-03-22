Опасное соседство. Осужденный за терроризм рассказал, как оказался в колонии Башкирии

Тагир родился в благополучной семье. Сестра, брат, мать. Правда, отец умер, когда он был маленьким. Возможно, и это повлияло на дальнейшую жизнь — некому было вовремя дать добрый мужской совет.
Учился в школе средне, был хулиганом. Затем в ПТУ получил профессию повара, отслужил в армии. Вернулся – женился. Все как у всех. Правда, работал не по специальности, а простым строителем.
«Жена у меня русская, себя всегда считал этническим мусульманином, хотя от религии был далек: молитвам в детстве не учили. Жили нормально: в частном доме, свое хозяйство, дети пошли: дочке сейчас уже 15 лет, сыну – 10», – рассказывает он о себе.
«ДУШЕВНЫЙ РАЗЛАД»
Был в жизни Тагира момент, когда спокойствие в доме нарушилось: у супруги начались проблемы со здоровьем, вплоть до серьезной операции.
«Я себе места не находил, все валилось из рук. Полный душевный разлад. В этот сложный период в моей жизни появился «добрый» сосед. Он словно почувствовал нужный момент. Знаю-то я его давно. Вроде бы хороший дядечка, многодетный. Все село его уважало, пользовался авторитетом. Пересекались на улице. Чисто по-соседски общались после работы у калитки. И вдруг он начал меня наставлять: «Прекращай не так жить: не пей, не кури». Так, по-отечески, медленно влезал в душу, закидывал удочку, прощупывал», – рассказывает осужденный.
Но затем Тагир все же пошел в мечеть: попросить Всевышнего о помощи жене, начал посещать пятничные намазы. С ним ходил и сосед. И все чаще они стали разговаривать, в том числе и о религии.
«СТРАННЫЕ ТЕМЫ»
«В тот момент он вел "легкие" разговоры на больную тему. Это продолжалось несколько месяцев, после чего он меня пригласил на одну встречу вечером, к себе. Я согласился – пришел. Там был еще один молодой человек. Нас было трое. Нам дали книжечку, объяснили, что это такое, что надо ее изучать. В ней содержалась концепция организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами* (запрещена в России - прим. ред.). Я даже не думал, что это запрещенная литература, был уверен - религиозная. Теперь понимаю, что человек, не разбирающийся в тонкостях религии, легко мог им поверить и принять новые мысли и идеи. В дальнейшем, после задержания я узнал, что эта организация больше политическая, нежели религиозная. Эта партия влияет на психологию человека, начинает его полностью контролировать, вплоть до семьи», - поделился мужчина.
По его словам, задача организации — убедить человека в их идеях, укрепить эти мысли в нем, и в дальнейшем манипулировать, поворачивать в нужную им сторону.
«Я рассказал о первом собрании жене, она мне ответила: «В себя приди! Ты что несешь?!». Мы едва не развелись. Мама тоже пыталась меня вразумить, но я никого не слушал: в организации сразу предупредили, что это нормально, когда родные сначала не понимают, но потом обязательно примут твои взгляды», – отметил собеседник.
Он чаще стал видеться с соседом: в неделю пересекались три-четыре раза. Приходил псевдонаставник и к Тагиру домой. Якобы по-соседски чаю попить. Супруга Тагира смотрела на все это настороженно, предупреждала мужа: «Его очень много стало в нашей жизни! Темы он странные поднимает». Но я ее не слушал, я - мужчина. Решил и точка», — вспомнил осужденный.
«НЕ С ТЕМИ СВЯЗАЛСЯ»
За соседом, как позже выяснилось, давно велась слежка. Тагир тоже попал «под прицел»: засветился на том единственном собрании. Сначала правоохранители его предупредили, что не с теми людьми он связался. Но Тагир не воспринял слова всерьез, отказался разговаривать, не стал сотрудничать со следствием.
«Мне казалось, что это истина, которую я искал и нашел, что я правильно все делаю, что надо дальше распространять идеи партии. Считал, что закон не нарушаю. Но прошло два месяца, и за мной пришли. «Доброго» соседа задержали на полтора месяца раньше», – сказал он.
Рано утром люди в камуфляже и в черной одежде, в балаклавах, с автоматами, сломали калитку и ворвались в дом. Тагира - лицом в пол, надели наручники. У жены, сестры, тещи – паника, истерика. Дети ревут. Мужчину трясет – он не понимает, что вообще происходит.
«Громкое было задержание. Все село в шоке», – с горечью признает мужчина.
«ПОСАДЯТ НАДОЛГО»
На скамье подсудимых было шестеро мужчин. Из них Тагир знал только троих. Процесс длился долго – более четырех лет.
«Мне предъявили обвинение по статье 205.5 УК РФ («организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»). Я эту статью понимал буквально. Какой терроризм? Я же строитель! Я и оружия в руках не держал! Когда началось слушание дела, я узнал об этой организации все, понял, что меня могут посадить надолго», – сказал собеседник «Башинформа».
Почти на месяц отправили обвиняемого в лечебницу на принудительную экспертизу, где с ним общались психологи-психиатры, признали вменяемым. Вернули в СИЗО. Здесь Тагир изучил восемь томов своего дела, ему стало ясно, что к чему. Затем подсудимому вручили обвинительное заключение.
«Меня приговорили к 10 годам, остальных ждал срок от 15 до 20 лет. Гособвинитель запрашивал больше, и я счастлив, что дали меньше. Меня даже поздравили с таким сроком. Но и назначенный срок – это срок, как ни крути. Соседу дали 20 лет», – сообщил он.
«ЛОЖНЫЕ ИДЕАЛЫ»
Первые полгода Тагир был уверен, что двери решетки откроются, ему скажут: «Езжай домой, мы ошиблись». Потом начал понимать, что будет сидеть, но считал себя правым. А в конце первого года пришло осознание, что вина его есть.
«Колония меняет человека. Морально. Психологически. По моей статье за решеткой к нам более пристальное внимание. Чем тише в отряде сидишь, тем для всех лучше. Здесь я читаю по пять раз в день намаз. В колонии есть молельная комната, есть возможность говорить с имамом. Хуже нет наказания, когда остаешься один на один со своими мыслями», – поделился осужденный.
С семьей он общается по телефону, через письма. Дома его ждут.
«Дочка и сын ждут, зарубочки делают. Это меня и питает, поддерживает, что я не один, что я нужен своей семье, несмотря ни на что. Подарки детям пересылал – сердечко из хлебного мякиша дочке, машинку – сыну. Супруге – розу из дерева вырезал, – рассказал Тагир. – Жалею, что моя статья детям подпортит картину их жизни, что не смогут они пойти работать, например, в правоохранительные органы, в госструктуры. Много дверей перед ними закроется. Об этом сильно сожалею. Родственники перестали к нам ездить в гости после моего задержания. Мне стыдно перед мамой, сестрой, детьми, перед самим собой, и больше ни перед кем. На каждый переарест не мог поднять голову, посмотреть им в глаза, сердце кровью обливалось».
В колонию супруга к Тагиру приезжала несколько раз. Скоро она будет встречать его дома.
«Говорят, праздник маленький затевают, – признался он. – Будучи в колонии, от намазов я не отказался, их совершаю, но взгляды пересмотрел. Важно прислушиваться к близким, и не влезать в сомнительные авантюры. Учиться религии нужно в мечети, каждый имам объяснит, что к чему, там достаточно нужной литературы. Я с детства не был обучен и подвергся ложным идеалам».
Тагир, когда окажется на свободе, планирует заняться горячей ковкой, открыть свое дело.
«К отцу съездить на кладбище хочу. Теперь в приоритете – дом, семья, работа. Было время все переосмыслить», – говорит он.
МНЕНИЕ
«Представители таких организаций, назовем их сектами, пользуются религиозной безграмотностью молодых парней, мужчин. Они хорошие психологи, играют на чувствах, начинают с малого. Спрашивают: «В чем смысл жизни, брат? Разве в том, чтобы пить из колодца? Надо уверовать в Бога, в то, что ислам — это религия созидания, надо помочь в этом». Они всегда с этого начинали, с незапамятных времен.
Сегодня ребят, которые попадают под влияние этих сект, их меньше. Это радует, значит, мы все делаем верно, так как основной метод борьбы с этим злом — распространение религиозных знаний.
Когда мы говорим о духовно-нравственном воспитании, во главе мы ставим духовность. Духовность — это признание и любовь к Богу. А когда человек признает создателя, значит, он признает те заповеди, которые предписал Всевышний для своего раба, и живет по законам божьим. А ни один божественный закон не противоречит светским законам страны.
Методики у «сектантов» одни и те же. Они не учат в оригинале читать Коран, это их оружие. Они говорят: «Не надо заморачиваться». Они дают перевод, а он может быть страшен, вырван из контекста. На этом и строят свои псевдоучения».
СПРАВКА
*Хизб ут-Тахрир аль-Ислами («Исламская партия освобождения») — международная панисламистская политическая партия, основанная в 1953 году в Восточном Иерусалиме. Россия признала Хизб ут-Тахрир аль-Ислами террористической организацией. Декларируемая цель организации — восстановление справедливого исламского образа жизни и исламского государства (халифата) и воплощения в нём исламской системы. Госорганы США относят Хизб ут-Тахрир к числу групп, действующих ненасильственными методами, но способствующих распространению экстремистских настроений среди мусульман и, вследствие поддержки антизападной идеологии, потенциально способных оказывать идеологическую поддержку терроризма.
*запрещена в России