Опасное соседство. Осужденный за терроризм рассказал, как оказался в колонии Башкирии

МНЕНИЕ

Ответственный по работе со ФСИН России от Центрального духовного управления мусульман РФ Инсаф хазрат Искандаров:

«Представители таких организаций, назовем их сектами, пользуются религиозной безграмотностью молодых парней, мужчин. Они хорошие психологи, играют на чувствах, начинают с малого. Спрашивают: «В чем смысл жизни, брат? Разве в том, чтобы пить из колодца? Надо уверовать в Бога, в то, что ислам — это религия созидания, надо помочь в этом». Они всегда с этого начинали, с незапамятных времен.

Сегодня ребят, которые попадают под влияние этих сект, их меньше. Это радует, значит, мы все делаем верно, так как основной метод борьбы с этим злом — распространение религиозных знаний.

Когда мы говорим о духовно-нравственном воспитании, во главе мы ставим духовность. Духовность — это признание и любовь к Богу. А когда человек признает создателя, значит, он признает те заповеди, которые предписал Всевышний для своего раба, и живет по законам божьим. А ни один божественный закон не противоречит светским законам страны.

Методики у «сектантов» одни и те же. Они не учат в оригинале читать Коран, это их оружие. Они говорят: «Не надо заморачиваться». Они дают перевод, а он может быть страшен, вырван из контекста. На этом и строят свои псевдоучения».