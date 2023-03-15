В Уфе стало меньше ДТП с погибшими и пострадавшими, но больше - с участием детей и автобусов

В Уфе снизилось количество ДТП с погибшими и пострадавшими, но увеличилось число аварий с участием детей и водителей автобусов. В беседе с журналистом информагентства «Башинформ» руководитель столичной госавтоинспекции подполковник полиции Равиль Бикбулатов сообщил о первых итогах дорожной обстановки в городе с начала текущего года.

- Равиль Рафилович, сколько ДТП произошло в Уфе за два месяца, много ли погибших? В каких районах чаще всего водители попадают в автоаварии?

- За это время в городе зарегистрировано 206 дорожных аварий, пострадавших в них людей сократилось на 7,2 процента, их количество составило 246, а погибших снизилось на 60 процентов. На дорогах Уфы от полученных травм погибли два пешехода.

Несмотря на снижение общего количества дорожных происшествий с пострадавшими и травмированными, на 30 процентов наблюдается рост таких аварий в Калининском, Орджоникидзевском, Советском районах. В Ленинском - спад на 73 процента, где произошло восемь дорожных аварий. «Лидерами» по количеству ДТП и пострадавшими являются Октябрьский и Калининский районы, где зафиксировано 40 и более ДТП.

На 37,5 процента увеличилось количество такого вида ДТП, как наезд на препятствие, сотрудники госавтоинспекции оформили уже 11 таких аварий.