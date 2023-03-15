В Уфе стало меньше ДТП с погибшими и пострадавшими, но больше - с участием детей и автобусов

В Уфе снизилось количество ДТП с погибшими и пострадавшими, но увеличилось число аварий с участием детей и водителей автобусов. В беседе с журналистом информагентства «Башинформ» руководитель столичной госавтоинспекции подполковник полиции Равиль Бикбулатов сообщил о первых итогах дорожной обстановки в городе с начала текущего года.
- Равиль Рафилович, сколько ДТП произошло в Уфе за два месяца, много ли погибших? В каких районах чаще всего водители попадают в автоаварии?
- За это время в городе зарегистрировано 206 дорожных аварий, пострадавших в них людей сократилось на 7,2 процента, их количество составило 246, а погибших снизилось на 60 процентов. На дорогах Уфы от полученных травм погибли два пешехода.
Несмотря на снижение общего количества дорожных происшествий с пострадавшими и травмированными, на 30 процентов наблюдается рост таких аварий в Калининском, Орджоникидзевском, Советском районах. В Ленинском - спад на 73 процента, где произошло восемь дорожных аварий. «Лидерами» по количеству ДТП и пострадавшими являются Октябрьский и Калининский районы, где зафиксировано 40 и более ДТП.
На 37,5 процента увеличилось количество такого вида ДТП, как наезд на препятствие, сотрудники госавтоинспекции оформили уже 11 таких аварий.
- Как обстоят дела со статистикой по наездам на пешеходов? В таких дорожных происшествиях кто реже нарушает ПДД?
- У нас в городе каждое третье ДТП – это наезд на пешехода: в январе-феврале получили травмы различной степени тяжести 65 человек, двое погибли. При этом погибшие находились на дороге в темное время суток, нарушая ПДД. Эти факторы не позволили избежать трагедии, полученные травмы для них оказались смертельными.
В последнее время наблюдается рост количества недисциплинированных людей на дорогах, из-за которых произошло 19 наездов. Все-таки в Уфе большинство дорожных происшествий происходит на пешеходных переходах – 24 факта, в равной степени, что на светофоре, что на «зебре». От общего числа наездов на пешеходов 70 процентов произошли именно из-за нарушений ПДД водителями машин – они попросту не пропустили их, не предоставили преимущества в движении, будь то на оживленной дороге или во дворе дома. Участились случаи наезда при движении задним ходом.
- Знаменитые «пятничные» и рейды выходного дня как-то влияют на дорожную «атмосферу»?
- Традиционные рейды позволили снизить количество пьяных водителей на дорогах Уфы. Сотрудники ГИБДД с начала года задержали более 400 человек, управлявших машиной в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. В этом году на 100 таких водителей меньше, как меньше и тех, кто повторно сел за руль пьяным.
- В последнее время в сводках часто фигурируют аварии с участием автобусов…
- Действительно, в первые месяцы на 28% увеличилось количество дорожных происшествий с участием пассажирского транспорта, таких фактов - 18. В целом из общего количества таких ДТП в 66% случаев водители автобусов нарушили дорожные правила. Проведенный анализ показывает, что в два раза больше стало аварий, где водители автобусов стали виновниками ДТП.
В городе регулярно проводятся сплошные проверки пассажирского транспорта с участием не только сотрудников госавтоинспекции, но и заинтересованных служб, таких как министерство транспорта и дорожного хозяйства, Западно-Уральский межрегиональный госавтонадзор. Автобусы проверяются на наличие неисправностей, на техпригодность. Уделяется внимание и на обоснованность допуска водителей к управлению машиной - на соблюдение режима работы и отдыха, правомерность трудовой деятельности иностранцами, наличие лицензии для перевозки пассажиров, законность ведения предпринимательской деятельности.
Сотрудники ГИБДД пресекли 647 нарушений со стороны водителей пассажирского транспорта.
- Дети – дорога – водители, порой, опасное сочетание. Сколько детей пострадало в авариях и по чьей вине?
- Аварийность с участием детей и подростков – это отдельная тема для разговора. Количество ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет начало расти в конце прошлого года, эта тенденция наблюдается и в этом году. По итогам двух месяцев количество дорожных аварий, в которых пострадали дети, стало больше в два раза. В 90 процентах случаев дорожных происшествий нарушали ПДД взрослые. Только в двух случаях дети стали участниками аварий из-за своей неосторожности, выбежав на дорогу в неустановленном для этого месте. Всего в Уфе восемь детей-пешеходов получили травмы в ДТП.
Работа по профилактике детского травматизма проводится различными методами – и на самой проезжей части, а также на занятиях, лекциях в детских садах и школах. Сотрудники отделения по пропаганде БДД совместно с педагогами воспитывают у детей понимание важности соблюдения дорожных правил, рассказывают о том, как правильно и безопасно вести себя на дорогах и тротуарах. Кроме того, проводятся специальные рейды возле образовательных учреждений с привлечением отрядов юных инспекторов движения, общественников, родительских патрулей.
Стоит отметить, что с каждым годом беспечных взрослых, которые не пристегивают детей в машине, становится меньше, за два месяца в Уфе было привлечено к административной ответственности около 470 таких водителей. Все должны понимать, что специальное детское удерживающее устройство позволяет уменьшить тяжесть причиненного вреда здоровью в ДТП. На примере таких аварий в Уфе мы можем с уверенностью сказать, что дети, находившиеся в автокреслах, получили незначительные травмы.