Новости Башкортостана и Уфы
75.47
+0.22
80.19
+0.09
83.37
-1.38
-6 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Детально
Сегодня, 09:00

Молодые уфимские ученые создают оборудование для самолетов, полностью работающих на электроэнергии

Партнерский материал

Основной задачей современного авиастроения, над решением которой работают специалисты ведущих мировых корпораций, является создание экологичных летательных аппаратов, эффективно расходующих топливо. Активно включились в эту деятельность и ученые Уфимского университета науки и технологий, создающие полностью электрический самолет, который будет существенно превосходить по характеристикам современные авиалайнеры. В этом направлении уже есть достижения. Так, специалисты работающей в вузе передовой инженерной школы (ПИШ) «Моторы будущего» разрабатывают низкотемпературные установки для летательных аппаратов, которые повысят их мощность, сделав экономичнее и экологичнее.  Это так называемые, криомедные и криоалюминиевые электрические машины, способные долгое время работать в перегрузочном режиме и обеспечивать работу летательных аппаратов в режимах с повышенной подачей топлива, то есть при взлете и маневрировании.

Криоэлектроника — это традиционные электронные блоки, которые охлаждаются за счет жидкостных систем со специальным веществом, что позволяет улучшить теплоотвод от силовых полупроводниковых ключей и увеличивает мощность аппарата в целом.

Разработки студентов Уфимского университета уже реализованы в виде макетов. Результаты сравнительных испытаний показали, что криомашины способны длительно работать в перегрузочном режиме, что позволяет обеспечивать работу летательных аппаратов на форсажных режимах. Кроме того, такие машины устойчивы к потере охлаждения, могут продолжать работу на протяжении до 10 минут, дешевле и проще в изготовлении по сравнению с аналогами. Удельная мощность криоэлектрических машин выше, чем у существующих лучших мировых образцов электрических машин. В целом, криомашины позволяют повысить мощность летательного аппарата минимум вдвое.

«Сегодня основной задачей авиастроения является повышение топливной эффективности и экологичности летательных аппаратов, для этого ученые университета создают полностью электрический самолет, в котором все системы, в том числе маршевые двигатели, будут электрифицированы. Использование криомашин на летательных аппаратах способствует повышению этого свойства», – прокомментировал и.о. ректора Уфимского университета Вадим Захаров.

Коллектив молодых исследователей ПИШ «Моторы будущего», объединяющий  талантливых и увлеченных  ребят, постоянно генерирует новаторские идеи. Их новая разработка открывает перспективы для создания высокоэффективных летательных аппаратов нового поколения.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика