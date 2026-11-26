Президент России установил Всероссийский день детской книги. Дата будет отмечаться 26 марта.
Согласно указу, Владимир Путин учредил новый праздник в целях популяризации чтения среди детей.
Ранее мы сообщали, что по результатам Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» в этом году Башкортостан удостоен звания «Территория книги и чтения». Башкирия стабильно входит в число лучших на протяжении нескольких лет: в 2024 году стала литературным флагманом России (в том числе благодаря успешному проведению Международной книжной ярмарки «Китап-байрам»), в 2025 году — вновь вошла в число победителей и лауреатов, а теперь подтвердила высокий статус и в 2026 году.
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