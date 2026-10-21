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19:02 (UTC+5), 21 Октября 2026

Башкирия вновь удостоена звания «Территория книги и чтения»

Башкортостан вновь вошел в число лучших, республику уже три года подряд признают «Территорией книги и чтения».

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Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
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По результатам Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» в этом году Башкортостан удостоен звания «Территория книги и чтения». Такой новостью поделился и. о. министра культуры РБ Фанур Шайхисламов.

Башкирия стабильно входит в число лучших на протяжении нескольких лет: в 2024 году стала литературным флагманом России (в том числе благодаря успешному проведению Международной книжной ярмарки «Китап-байрам»), в 2025 году — вновь вошла в число победителей и лауреатов, а теперь подтвердила высокий статус и в 2026 году.

«Это заслуженная оценка труда огромной команды — библиотекарей, педагогов, писателей, издателей, волонтёров и, конечно, читателей», — отметил и. о. министра.

Литературным флагманом России в этом конкурсном сезоне стала Волгоградская область с проектом «Формула единства». Лауреатами конкурса признаны Алтайский край, Красноярский край и Рязанская область.

Конкурс организован Российским книжным союзом при поддержке минцифры РФ. Торжественная церемония награждения состоится в ноябре в Москве.

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