Башкирская группа AY YOLA анонсировала выход новой песни под названием «Живая вода» («Йәншишмә»). О предстоящей премьере музыканты сообщили на своих страницах в социальных сетях.
Новая песня выйдет 4 декабря. AY YOLA записали её вместе с другим артистом, имя которого музыканты пока не стали раскрывать. Поклонники группы предположили, что это может быть южноафриканская певица LIZWI.
«AY YOLA и... Второе имя пока останется в тени. Премьера в полночь 4 декабря», — сообщили музыканты.
Творчество популярной группы основано на башкирском эпосе «Урал-Батыр». В эпосе батыр ищет источник бессмертия, живую воду. Найдя её, отдаёт природе ради вечной жизни на земле. Живая вода выступает в эпосе как символ борьбы за жизнь и нравственного выбора.
Ранее артисты AY YOLA спели дуэтом с мировой звездой из ЮАР.
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