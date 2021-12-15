Башкирская группа AY YOLA анонсировала выход новой песни под названием «Живая вода» («Йәншишмә»). О предстоящей премьере музыканты сообщили на своих страницах в социальных сетях.

Новая песня выйдет 4 декабря. AY YOLA записали её вместе с другим артистом, имя которого музыканты пока не стали раскрывать. Поклонники группы предположили, что это может быть южноафриканская певица LIZWI.

«AY YOLA и... Второе имя пока останется в тени. Премьера в полночь 4 декабря», — сообщили музыканты.

Творчество популярной группы основано на башкирском эпосе «Урал-Батыр». В эпосе батыр ищет источник бессмертия, живую воду. Найдя её, отдаёт природе ради вечной жизни на земле. Живая вода выступает в эпосе как символ борьбы за жизнь и нравственного выбора.

Ранее артисты AY YOLA спели дуэтом с мировой звездой из ЮАР.