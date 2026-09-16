Артисты башкирской группы AY YOLA спели дуэтом с мировой звездой из ЮАР LIZWI. Об этом музыканты рассказали в соцсетях.
Уфимские музыканты встретились с южноафриканской певицей на фестивале молодежи в Екатеринбурге. За кулисами артисты попробовали соединить башкирскую этномузыку с традиционным зулусским звучанием. Ринат Рамазанов и Адель Шайхутдинова исполнили новую композицию «Аманат», а LIZWI спела свой хит Amathole.
«Что случается, когда музыканты встречаются в гримёрке. В Екатеринбурге познакомились с LIZWI, исполнительницей из Южной Африки, которая соединяет традиционное зулусское звучание и современную электронную музыку», — рассказали AY YOLA.
Ранее AY YOLA выпустили новый трек «Amanat».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.