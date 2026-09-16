Артисты башкирской группы AY YOLA спели дуэтом с мировой звездой из ЮАР LIZWI. Об этом музыканты рассказали в соцсетях.

Уфимские музыканты встретились с южноафриканской певицей на фестивале молодежи в Екатеринбурге. За кулисами артисты попробовали соединить башкирскую этномузыку с традиционным зулусским звучанием. Ринат Рамазанов и Адель Шайхутдинова исполнили новую композицию «Аманат», а LIZWI спела свой хит Amathole.

«Что случается, когда музыканты встречаются в гримёрке. В Екатеринбурге познакомились с LIZWI, исполнительницей из Южной Африки, которая соединяет традиционное зулусское звучание и современную электронную музыку», — рассказали AY YOLA.

Ранее AY YOLA выпустили новый трек «Amanat».