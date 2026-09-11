AY YOLA выпустили новый трек «Amanat»

Башкирское этно-трио AY YOLA представило свою новую композицию под названием «Amanat». Премьера трека состоялась сегодня, 11 сентября.

Новая песня называется «Amanat», что в переводе с башкирского языка означает «завещание предков». В ней звучат названия восьми эпосов народов мира: Урал-батыр, Манас, Олонхо, Гильгамеш, Махабхарата, Короглу, Джангар и Алпамыс.

Трек уже доступен для прослушивания на всех крупных цифровых площадках.