AY YOLA выпустили новый трек «Amanat»

Башкирское этно-трио AY YOLA представило свою новую композицию под названием «Amanat». Премьера трека состоялась сегодня, 11 сентября.
Новая песня называется «Amanat», что в переводе с башкирского языка означает «завещание предков». В ней звучат названия восьми эпосов народов мира: Урал-батыр, Манас, Олонхо, Гильгамеш, Махабхарата, Короглу, Джангар и Алпамыс.
Трек уже доступен для прослушивания на всех крупных цифровых площадках.
Ранее группа выпустила альбом «Ural Batyr» на виниле, сообщал «Башинформ».
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