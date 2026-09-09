Среда, 9 Сентября 2026
Уфа
+17 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Культура
12:37 (UTC+5), 09 Сентября 2026

Группа AY YOLA выпустила альбом «Ural Batyr» на виниле

Группа AY YOLA представила свой дебютный концептуальный альбом «Ural Batyr» в формате виниловой пластинки. Это первый полноформатный релиз на башкирском языке, изданный на виниле за последние 36 лет, сообщили участники группы.

Фото: стоп-кадр видео | https://vk.ru/ayyola.music
Гульфия Акулова

Напомним, в 12 песнях альбома отображаются 12 глав памятника башкирской культуры — башкирского народного эпоса «Урал-батыр».

Издание строго лимитировано — всего 600 экземпляров: по 200 золотых, белых и черных пластинок. Внутри каждого конверта представлен многостраничный буклет с текстами песен на башкирском, русском и английском языках. Первые 33 копии каждого цвета содержат постер с автографами группы.

Ранее группа анонсировала выход новой песни «Amanat».

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru