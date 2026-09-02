Башкирская группа AY YOLA готовит премьеру новой песни

Об этом 1 сентября артисты сообщили на своих страницах в соцсетях.

Новая песня называется «Amanat», что в переводе с башкирского означает «завещание предков». Новая композиция создается в той же стилистике, что и прежние. Музыканты продолжают вдохновляться сюжетами башкирского народного эпоса «Урал-батыр».

В представленных кадрах клипа присутствуют атрибуты национального колорита: ковш с кумысом, музыкальные инструменты кубыз и думбыра, башкирские костюмы на артистах Ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова.

Трек должен выйти вскоре, точную дату музыканты пока не назвали.

Ранее сообщали, что в телешоу Малахова башкирская группа AY YOLA раскрыла семейный секрет.