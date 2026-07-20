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12:58 (UTC+5), 20 Июля 2026

В телешоу Малахова башкирская группа AY YOLA раскрыла семейный секрет

Башкирская группа AY YOLA приняла участие в программе Андрея Малахова «Песни от всей души». Музыканты группы раскрыли несколько интересных подробностей о себе.

Фото: Валерий Шахов | архив ИА Башинформ
Лейла Аралбаева
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Ведущий задал вопрос, почему солистку группы зовут именно Адель.

— Дело в том, что ее маму зовут Людмила, меня зовут Руслан. А свадьба была в год 200-летия Пушкина. И мы решили, коль мы Руслан и Людмила, назвать дочку Адель, у Пушкина есть такое стихотворение, — раскрыл семейный секрет музыкант группы Руслан Шайхитдинов.

Адель, Ринат и Руслан исполнили свой главный хит — песню Homay. Собравшиеся в студии с удовольствием подпевали песне и пританцовывали. Завершился номер импровизационной коллаборацией с русскими музыкантами.

— У нас в гостях башкирская группа, которая сейчас гремит во всех мировых чартах, — прокомментировал Андрей Малахов и показал ролик, как песню Homay подхватили в разных странах мира на разных языках.

Музыканты также ознакомили телезрителей с башкирским народным эпосом «Урал-батыр», на основе которого группа создает песни. Также группа продемонстрировала шапку, в которой Адель снималась в клипе. Создатели передачи собрали ролик с людьми в похожих шапках.

Кураист и солист группы Ринат Рамазанов в студии показал, как изготавливается башкирский народный инструмент — курай.

В завершение сюжета с участием группы Адель спела песню об Уфе, Ринат аккомпанировал ей на курае, в проигрыше сыграв знаменитую в республике песню, посвященную башкирской столице «Гүзәл Өфөм — баш ҡалам» Хусаина Ахметова на стихи Рагиды Янбулатовой.

Ранее мы писали, как группа выступала в программе Всероссийской Детской Фольклориады в Уфе.

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