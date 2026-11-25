Зиля Лира рассказала о старинной технике аппликации, при которой на войлок и другие материалы крепятся разнообразные узоры, а затем пришиваются по контуру. Такая техника позволяет создавать крупные многослойные композиции, отличающиеся разнообразием цветов и плотной фактурой. Так создавались коврики и покрывала, которые служили не один десяток лет.

Жительница Благовещенска Галина Соловейкина представила экспертам необычный пирог с жареным луком — лушник. По её словам, рецепт достался от свекрови, а та научилась рецепту у благовещенской купчихи. Лушник был будничным блюдом, которое часто подавали к супу вместо хлеба или к чаю вместо сладкой выпечки. Луковые пироги широко распространены у восточных славян, а в Башкортостан блюдо попало благодаря русским переселенцам из Вятки.

Одним из самых интересных стал утраченный обряд «перепекания» детей. Как выяснили специалисты отдела ОНЭД, он бытовал как у башкирского, так и у русского населения Башкортостана. Слабых и больных детей опускали на лопате в печь, чтобы избавить от недугов. Существует версия, что именно этот обряд создал образ Бабы-Яги, отправляющей детей в печку. Ныне обряд утрачен, однако память о нём хранится у многих.

Впервые на совете начали рассматривать и методики обучения животных. Как известно, башкиры издревле занимались скотоводством, а собаки были их верными помощниками. Об этом упоминают многие исследователи. Пастушьи собаки до сих пор применяются в Куюргазинском, Баймакском и других районах.

В заседании под председательством заместителя министра культуры РБ Эльзы Карамурзиной приняли участие учёные, фольклористы, этнографы, представители творческой интеллигенции и специалисты Республиканского центра народного творчества. Эксперты также обсудили символику башкирских родов как систему маркеров этнической и территориальной принадлежности, обрядовую и бытовую культуру использования полыни, традиционный метод заготовки ягод у аслыкульских башкир — «чернёную» землянику, немецкое блюдо «гиббеншмальц», а также традиционные блюда мишарей и другие темы.