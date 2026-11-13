В Уфе виртуоз-кубызист мира Гафур Зайнетдинов провел юбилейный концерт

«Вы — человек, верный башкирскому руху, и своим искусством доносите башкирскую мелодию всему миру. Одним словом, вы — амбассадор кубыза и его звучания! Услышав ваше виртуозное исполнение на этом небольшом, изящном музыкальном инструменте, в школах районов и городов нашей республики открылись многочисленные кружки по игре на кубызе, и всё больше детей стремятся подражать вам», — сказал первый заместитель премьер-министра правительства РБ Урал Кильсенбаев и наградил юбиляра благодарственным письмом за высокое профессиональное мастерство, большой вклад в развитие культуры и искусства Республики Башкортостан.

Еще одно благодарственное письмо было вручено от министерства культуры РБ. В программе прозвучали лучшие композиции на кубызе, которые артист исполняет на протяжении более 35 лет своего творчества. В репертуаре артиста множество башкирских мелодий и произведений собственного сочинения.

«Сегодня кубыз звучит в 250 странах мира. В основном на нем исполняют ритмичные, темповые мелодии, — поделился Миндигафур Зайнетдинов. — А мы же больше играем башкирские народные мелодии, импровизации. Например, когда я в других странах исполняю импровизацию „Эхо седых веков“ (она идет целых 5 минут), все внимательно слушают, и представляют наш родной Башкортостан. Я считаю себя миссионером нашей республики и музыки кубыза. Куда бы я ни ездил, всегда говорю, что я из Башкортостана: у нас могущественные Уральские горы, славный герой Салават Юлаев, рассказываю про курай, кубыз, думбыру, эпос „Урал-батыр“… Сегодня в мировом масштабе знают, что есть такой народ башкиры, и этим я горжусь!»