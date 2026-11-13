В Уфе виртуоз-кубызист мира Гафур Зайнетдинов провел юбилейный концерт

«Вы — человек, верный башкирскому руху, и своим искусством доносите башкирскую мелодию всему миру. Одним словом, вы — амбассадор кубыза и его звучания! Услышав ваше виртуозное исполнение на этом небольшом, изящном музыкальном инструменте, в школах районов и городов нашей республики открылись многочисленные кружки по игре на кубызе, и всё больше детей стремятся подражать вам», — сказал первый заместитель премьер-министра правительства РБ Урал Кильсенбаев и наградил юбиляра благодарственным письмом за высокое профессиональное мастерство, большой вклад в развитие культуры и искусства Республики Башкортостан.
Еще одно благодарственное письмо было вручено от министерства культуры РБ. В программе прозвучали лучшие композиции на кубызе, которые артист исполняет на протяжении более 35 лет своего творчества. В репертуаре артиста множество башкирских мелодий и произведений собственного сочинения.
«Сегодня кубыз звучит в 250 странах мира. В основном на нем исполняют ритмичные, темповые мелодии, — поделился Миндигафур Зайнетдинов. — А мы же больше играем башкирские народные мелодии, импровизации. Например, когда я в других странах исполняю импровизацию „Эхо седых веков“ (она идет целых 5 минут), все внимательно слушают, и представляют наш родной Башкортостан. Я считаю себя миссионером нашей республики и музыки кубыза. Куда бы я ни ездил, всегда говорю, что я из Башкортостана: у нас могущественные Уральские горы, славный герой Салават Юлаев, рассказываю про курай, кубыз, думбыру, эпос „Урал-батыр“… Сегодня в мировом масштабе знают, что есть такой народ башкиры, и этим я горжусь!»
Юбиляра также поздравили заместитель председателя Всемирного курултая башкир, народный поэт Башкортостана Лариса Абдуллина, земляки из Мечетлинского района, родственники и сценические друзья, преподаватели мастера и его ученики. В концерте приняли участие артисты филармонии, а также фольклорный коллектив «Кабырсак» из Мечетлинского района, ансамбль кубызистов «Ауаз» Белорецкого района, народный ансамбль кубызистов «Йэнгузей» Баймакского района, ансамбль танца «Аманат».
Миндигафур Миндиахметович родился и вырос в многодетной семье 11-м ребенком. Сам он вместе с супругой Гульгиной воспитывают троих детей, прививая им любовь к искусству. На вечере их дети — Лейсан и Азамат — порадовали публику мастерской игрой на кубызе и курае, а также песней. Выступление семейного ансамбля Зайнетдиновых, в состав которого вошел и народный артист Башкортостана, музыкант-мультиинструменталист Загир Зайнетдинов (Zainetdin), вызвало высокий интерес у зрителей. Загир – не только брат юбиляра, но и его ученик.
На вечере выяснилось, что известный музыкант является и самодеятельным композитором. В свободное время Миндигафур Миндиахметович сочиняет песни. На концерте он представил публике премьеру песни на слова Гульнары Рашитовой «Ҡайтам ауылыма» («Возвращаюсь в свою деревню»).
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.