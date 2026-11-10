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10:19 (UTC+5), 10 Ноября 2026

В Башкирии увековечили память легендарного певца Фарита Бикбулатова

Мемориальную доску к 90-летию народного артиста Башкортостана открыли на его малой родине – в деревне Максютово Зилаирского района.

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Альфира Гарифуллина предоставлено «Башинформу»
Фото: Альфира Гарифуллина | предоставлено «Башинформу»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
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На памятное мероприятие собрались родственники, друзья и коллеги артиста – Гульсум Бикбулатова, Ильяс Такалов, Флера Шарипова, приехал глава администрации Зилаирского района Борис Мелкоедов.

Народный артист Башкортостана, почетный гражданин Уфы Фарит Бикбулатов (1936-2016) был популярным певцом, вел музыкальное шоу на телеканале БСТ. Песни «Етегән шишмә», «Аҡҡош күле», «Уҙып барған ғүмер», «Сәскәйҙәрең толом-толом», «Гармунлы йәшлек» и другие в его исполнении полюбились тысячам слушателей, постоянно звучали на радио и телевидении. Похоронен в Уфе. Памятная доска установлена на стене дома №13 по улице Гафури в Уфе и в селе Кашкарово Зилаирского района, где он провел свои последние годы жизни. В 2024 году одной из улиц в Калининском районе Уфы было присвоено имя Фарита Бикбулатова. 

Ранее мы сообщали, что в Уфе медаль Рами Гарипова за вклад в популяризацию и продвижение башкирской литературы впервые вручили эстрадному певцу Искандару Газизову.

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