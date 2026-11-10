В Башкирии увековечили память легендарного певца Фарита Бикбулатова

На памятное мероприятие собрались родственники, друзья и коллеги артиста – Гульсум Бикбулатова, Ильяс Такалов, Флера Шарипова, приехал глава администрации Зилаирского района Борис Мелкоедов.

Народный артист Башкортостана, почетный гражданин Уфы Фарит Бикбулатов (1936-2016) был популярным певцом, вел музыкальное шоу на телеканале БСТ. Песни «Етегән шишмә», «Аҡҡош күле», «Уҙып барған ғүмер», «Сәскәйҙәрең толом-толом», «Гармунлы йәшлек» и другие в его исполнении полюбились тысячам слушателей, постоянно звучали на радио и телевидении. Похоронен в Уфе. Памятная доска установлена на стене дома №13 по улице Гафури в Уфе и в селе Кашкарово Зилаирского района, где он провел свои последние годы жизни. В 2024 году одной из улиц в Калининском районе Уфы было присвоено имя Фарита Бикбулатова.

Ранее мы сообщали, что в Уфе медаль Рами Гарипова за вклад в популяризацию и продвижение башкирской литературы впервые вручили эстрадному певцу Искандару Газизову.