В Уфе медаль Рами Гарипова впервые вручили эстрадному певцу

Впервые эта награда была вручена эстрадному певцу. Искандар Ханифович родом из села Зуяково Белорецкого района, окончил Уфимское училище искусств и Уфимский институт искусств.
— С детских лет я рос влюбленным в башкирскую литературу — поэзию великих Рами Гарипова, Мустая Карима и других поэтов. С 6-го класса я пою песню на стихи Рами Гарипова «Үтте лә китте йәшлегем» («Прошла моя молодость»), пел ее на юбилее моей землячки, народной артистки Розы Аккучуковой, и по сей день эта песня сохраняется в моем репертуаре. Также пою песню на стихи Рами Гарипова «Бар ғүмерем минең» («Вся моя жизнь»), «Туған тел» («Родной язык»), — поделился с «Башинформом» Искандар Газизов. — Эта награда — большая гордость для меня, в то же время большая ответственность. В будущем планирую продолжать сотрудничество с поэтами и благодарю Союз писателей за то, что отметили мой вклад. Мне очень близко поэтическое слово и я с удовольствием исполняю песни на стихи профессиональных поэтов, которые отличаются большой красотой и глубиной.
Медаль Рами Гарипова была учреждена в Башкирии решением правления Союза писателей. Согласно положению, медаль вручается с формулировкой: «За вклад в развитие литературы Башкортостана». Награда присуждается не только писателям, но и мастерам сцены, государственным и общественным деятелям России, иностранным гражданам, внесшим большой вклад в развитие национальной литературы.
На празднике поэзии на одной сцене встретились известные писатели Башкортостана и артисты Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова. Зрители послушали стихи и песни на башкирском, русском, татарском и других языках, а также посмотрели колоритные танцы. Гостям мероприятия подарили книги от Союза писателей Башкортостана.
Ранее мы сообщали, что первым обладателем медали Рами Гарипова стал актер Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури, заслуженный артист РБ Артур Кабиров.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.