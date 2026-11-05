В Уфе медаль Рами Гарипова впервые вручили эстрадному певцу

Медаль Рами Гарипова была учреждена в Башкирии решением правления Союза писателей. Согласно положению, медаль вручается с формулировкой: «За вклад в развитие литературы Башкортостана». Награда присуждается не только писателям, но и мастерам сцены, государственным и общественным деятелям России, иностранным гражданам, внесшим большой вклад в развитие национальной литературы.

На празднике поэзии на одной сцене встретились известные писатели Башкортостана и артисты Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова. Зрители послушали стихи и песни на башкирском, русском, татарском и других языках, а также посмотрели колоритные танцы. Гостям мероприятия подарили книги от Союза писателей Башкортостана.

Ранее мы сообщали, что первым обладателем медали Рами Гарипова стал актер Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури, заслуженный артист РБ Артур Кабиров.