Пятница, 6 Ноября 2026
Уфа
+6 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Культура
Эксклюзив
17:13 (UTC+5), 05 Ноября 2026

В Уфе медаль Рами Гарипова впервые вручили эстрадному певцу

В Доме писателей на Празднике поэзии ко Дню народного единства заслуженный артист Башкортостана Искандар Газизов был награжден медалью имени Рами Гарипова за вклад в популяризацию и продвижение башкирской литературы.

Добавить в предпочтительные источники Google
личный архив предоставлено «Башинформу»
Фото: личный архив | предоставлено «Башинформу»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
Прослушать статью:

Впервые эта награда была вручена эстрадному певцу. Искандар Ханифович родом из села Зуяково Белорецкого района, окончил Уфимское училище искусств и Уфимский институт искусств.

— С детских лет я рос влюбленным в башкирскую литературу — поэзию великих Рами Гарипова, Мустая Карима и других поэтов. С 6-го класса я пою песню на стихи Рами Гарипова «Үтте лә китте йәшлегем» («Прошла моя молодость»), пел ее на юбилее моей землячки, народной артистки Розы Аккучуковой, и по сей день эта песня сохраняется в моем репертуаре. Также пою песню на стихи Рами Гарипова «Бар ғүмерем минең» («Вся моя жизнь»), «Туған тел» («Родной язык»), — поделился с «Башинформом» Искандар Газизов. — Эта награда — большая гордость для меня, в то же время большая ответственность. В будущем планирую продолжать сотрудничество с поэтами и благодарю Союз писателей за то, что отметили мой вклад. Мне очень близко поэтическое слово и я с удовольствием исполняю песни на стихи профессиональных поэтов, которые отличаются большой красотой и глубиной.

личный архив предоставлено «Башинформу»
личный архив предоставлено «Башинформу»
Фото: личный архив | предоставлено «Башинформу»
1 из 2

Медаль Рами Гарипова была учреждена в Башкирии решением правления Союза писателей. Согласно положению, медаль вручается с формулировкой: «За вклад в развитие литературы Башкортостана». Награда присуждается не только писателям, но и мастерам сцены, государственным и общественным деятелям России, иностранным гражданам, внесшим большой вклад в развитие национальной литературы.

На празднике поэзии на одной сцене встретились известные писатели Башкортостана и артисты Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова. Зрители послушали стихи и песни на башкирском, русском, татарском и других языках, а также посмотрели колоритные танцы. Гостям мероприятия подарили книги от Союза писателей Башкортостана.

Ранее мы сообщали, что первым обладателем медали Рами Гарипова стал актер Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури, заслуженный артист РБ Артур Кабиров.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru