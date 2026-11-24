Впервые в Уфе молодежный кинофестиваль прошел в прошлом году. В этом году он состоится в расширенном формате. В программе мероприятия — показы документальных и игровых короткометражных фильмов, которые будут сопровождаться обсуждением с режиссерами, творческими встречами и нетворкингом.

— Центр поддержки креативных индустрий «Медиастарт» организовывает этот фестиваль вместе со студентами нашей мастерской Уфимского института искусств имени Загира Исмагилова. Студенты и будущие режиссеры готовят этот фестиваль как платформу для знакомства, общения и подведения итогов всех молодых кинематографистов, кто в этом году что сделал. Цель и задачи у нас именно такие: посмотреть, какие работы снимались, как развивается регион в плане кино, — рассказал «Башинформу» режиссер Айнур Аскаров.

По его словам, дата проведения кинофестиваля выбрана не случайно: это Международный день кино. 28 декабря 1895 года кино зародилось в Париже. В «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок братья Люмьер показали 10 короткометражных фильмов, среди них — «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота».

— Поезд мы взяли как основу и логотип нашего кинофестиваля. Символ паровоза часто относят к образу режиссера-постановщика, что он, как паровоз должен на съемочной площадке везти за собой все цеха, — пояснил Айнур Аскаров. — Мы хотим организовать знакомство всех кинематографистов, потому что кинематограф — это не только режиссеры, но еще и люди разных профессий: операторы, гримеры, сценаристы и художники, композиторы, монтажеры. У всех будет возможность в рамках кинофестиваля познакомиться, выступить у свободного микрофона, каждый сможет представить себя и рассказать, чем он занимается.

Подать заявку на участие можно до 10 декабря 2026 года на сайте.

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